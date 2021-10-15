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Адыгея получит 1,1 млрд рублей бюджетного кредита на развитие инфраструктуры

Адыгея получит 1,1 млрд рублей бюджетного кредита на развитие инфраструктуры

15 октября 2021, 15:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ГОСПОДДЕРЖКА, АДЫГЕЯ
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

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Адыгея получит бюджетный кредит в объеме 1,1 млрд рублей, средства которого направят на возведение инфраструктуры для двух значимых для республики проектов, сообщил глава региона Мурат Кумпилов в своем аккаунте в Instagram в четверг.

"Сегодня на заседании президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию в России под председательством вице-премьера России Марата Хуснуллина была одобрена заявка Адыгеи на бюджетный кредит в объеме 1,1 млрд рублей. <…> Федеральные инфраструктурные кредиты являются серьезным ресурсом для развития регионов, повышения их инвестиционной привлекательности, эффективного выполнения мероприятий национальных проектов, повышения качества жизни людей", - написал он.

Из этих средств 360 млн рублей направят на развитие инженерной и социальной инфраструктуры при комплексной застройке территории за микрорайоном Михайлова в Майкопе. Реализацию проекта стоимостью 7,3 млрд рублей планируется осуществить в 2022-2023 годах. Еще 739,9 млн рублей федеральных средств пойдут на строительство обеспечивающей инфраструктуры многофункционального туристско-рекреационного парка "Даховская поляна", уточнил Кумпилов.

"Благодаря инициативе президента мы сможем в сжатые сроки приступить к осуществлению социально и экономически важных инфраструктурных проектов. Так, реализация проектов в Майкопе и Майкопском районе даст возможность ввести 110 тыс. кв. мжилья и создать свыше 4,6 тыс. рабочих мест", - добавил глава Адыгеи.

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Источник: ТАСС

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