Адыгея получит бюджетный кредит в объеме 1,1 млрд рублей, средства которого направят на возведение инфраструктуры для двух значимых для республики проектов, сообщил глава региона Мурат Кумпилов в своем аккаунте в Instagram в четверг.

"Сегодня на заседании президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию в России под председательством вице-премьера России Марата Хуснуллина была одобрена заявка Адыгеи на бюджетный кредит в объеме 1,1 млрд рублей. <…> Федеральные инфраструктурные кредиты являются серьезным ресурсом для развития регионов, повышения их инвестиционной привлекательности, эффективного выполнения мероприятий национальных проектов, повышения качества жизни людей", - написал он.

Из этих средств 360 млн рублей направят на развитие инженерной и социальной инфраструктуры при комплексной застройке территории за микрорайоном Михайлова в Майкопе. Реализацию проекта стоимостью 7,3 млрд рублей планируется осуществить в 2022-2023 годах. Еще 739,9 млн рублей федеральных средств пойдут на строительство обеспечивающей инфраструктуры многофункционального туристско-рекреационного парка "Даховская поляна", уточнил Кумпилов.