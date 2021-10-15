15 октября, в последний день форума «Российская энергетическая неделя», вице-премьер Александр Новак наградил победителей хакатона «Энергия прорыва», организованного ассоциацией «Глобальная энергия» в партнерстве с Московским энергетическим институтом (НИУ «МЭИ») и РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина.



Финальная стадия хакатона проходила 9-10 октября на площадке НИУ «МЭИ». Победителями стали две команды. Первая из них, Iter, предложила автоматизированную методику размещения электрозаправок в Москве: при наличии детализированных данных о городской инфраструктуре она может стать основой для выстраивания сети зарядных станций в столице. Вторая команда-победительница, Hack Misis, разработала приложение для управления сложной системой распределения газа: представляя собой цифровой двойник физического объекта, приложение может использоваться для минимизации потерь при авариях на трубопроводах, а также для балансировки подачи газа различным группам потребителей.



Приступив к созданию автоматизированной методики, команда Iter за основу для анализа взяла московский район Лефортово. В качестве факторов, влияющих на количество зарядок и их расположение, команда выбрала резервы мощностей на тяговых подстанциях, тип района (центральный, спальный, деловой), а также интенсивность трафика (с учетом числа автомобилей и плотности населения) и наличие инфраструктуры (главных магистралей, торговых центров, парковок, станций метро).



Используя открытые сведения о районной инфраструктуре, команда разработала алгоритм, который также учитывает оценку количества электромобилей (118 тыс.), электробусов (3 тыс.) и зарядных станций (11,8 тыс.) в Москве к 2030 г. На «выходе» алгоритм предоставляет карту распределения зарядочных станций, в которой соблюдена пропорция между станциями высокой (60%), средней (20%) и малой (20%) мощности.



Вторая из победивших команд, Hack Misis, представила техническое решение проблемы: как в газораспределительной системе отрегулировать работу заслонок, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение клиента. Для этой задачи команда использовала технологию машинного обучения – это обеспечило высокую точность и быстроту вычислений. Приложение, разработанное командой, автоматически подбирает проценты открытия заслонок таким образом, чтобы газовая сеть работала с соблюдением заданных условий. При необходимости оператор газораспределительной системы может перевести приложение в ручной режим, чтобы самостоятельно управлять открытием заслонок и получать значения датчиков расхода и давления в реальном времени.



Призерами первого трека хакатона – разработка принципов развития зарядной инфраструктуры для электромобилей в Москве – также стали команды Promising (2 место) и Gubkin Graduates (3 место). Во втором треке – разработка приложения для управления сложной системой распределения газа – тройку замкнули команды «Сколкек» (2 место) и Matvey Inc. (3 место).

Фотография предоставлена пресс-службой ассоциации «Глобальная энергия»