Город опубликовал проекты решений о комплексном развитии двух участков бывшей промзоны «Серп и Молот», в Лефортово и Нижегородском районах Москвы. Общий объем инвестиций в реализацию проектов составит почти 50 млрд рублей, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В рамках проекта «Индустриальные кварталы» будут реорганизованы два участка бывшей промзоны «Серп и Молот» на юго-востоке Москвы, один – в Нижегородском районе, второй – в Лефортово, их площадь превышает 8 га. Планируемый объем инвестиций в реализацию проектов составит почти 50 миллиардов рублей, а ожидаемый бюджетный эффект около 4,5 миллиарда рублей в год. На этих территориях будет создано 3,2 тысячи новых рабочих мест в производственной, банковской и других сферах», - рассказал заместитель мэра.

Предельный срок реализации проекта в Нижегородском районе - 6 лет с момента заключения договора, а в Лефортово – 5 лет.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова, общая площадь застройки превысит 190 тысяч квадратных метров.

«Сейчас там находятся склады, несколько автосервисов, таксопарк и недействующий хлебозавод. Почти половину территории, расположенной в Нижегородском районе, займут высокотехнологичные предприятия. Они разместят свои производства на площади 65 тысяч квадратных метров. Общественно-деловая застройка на обоих участках займет почти 130 тысяч квадратных метров – 57 тысяч квадратных метров в Лефортово и 71,7 тысяч квадратных метров в Нижегородском районе», - пояснил он.

Комплексное развитие территорий бывших промзон Москвы в рамках проекта «Индустриальные кварталы» позволит получить городу около 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона рублей поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций составит более семи триллионов рублей.

Проект «Индустриальные кварталы» (Комплексное развитие территорий) позволяет вовлекать в оборот неиспользуемые, фактически заброшенные городские территории. Первый договор о КРТ в Москве был заключен в июле 2020 года — это проект комплексного развития территории в производственной зоне «Октябрьское поле» на общей площади территории 5,92 га. Инвестиции в развитие промзоны составят порядка 14 млрд рублей, бюджетный эффект — около 1,8 млрд рублей. Срок его реализации рассчитан на шесть лет, но инвестор планирует завершить строительство до 2024 года.

В начале ноября 2020 года в Москве состоялся первый в стране аукцион на право заключения договора КРТ, в рамках которого будет реорганизована часть промзоны «Коровино» на севере столицы. В начале июня на XXIV Петербургском международном экономическом форуме были подписаны еще два договора о комплексном развитии территории «Кунцево» и второго участка «Коровино». В сентябре 2021 года был подписан пятый договор — о реорганизации промзоны «Алтуфьевское шоссе».

Фото Е. Самарина. Mos.ru