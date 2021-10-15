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Энергетики "Россети Московский регион" повысили надежность электроснабжения 12 городских округов Московской области

Энергетики «Россети Московский регион» завершили масштабную программу по реконструкции электросетевых объектов в 12 городских округах Подмосковья. Работы велись с начала года в рамках совместной с Министерством энергетики Московской области комплексной программы по реконструкции электросетей и замене устаревшего электрооборудования и повышения качества электроснабжения жителей региона. Результатом реализации программы стало значительное повышение надежности электроснабжения потребителей на территории городских округов: Раменский, Ленинский, Орехово-Зуевский, Пушкинский, Рузский, Домодедово, Чехов, Ступино, Егорьевск, Щелково, Красногорск, Истра.

Всего на территории 12 городских округов отремонтировано 618 трансформаторных подстанций, заменено 2 183 опоры воздушных линий электропередачи и более 520 км провода на самонесущий изолированный провод, который обладает более высокими характеристиками надежности электроснабжения. От древесно-кустарниковой растительности расчищено свыше 500 га просек ЛЭП.

Реализованные мероприятия по обновлению электросетевого комплекса городских округов Московской области позволят обеспечить в дальнейшем качественное и надежное электроснабжение потребителей.

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Источник: ПАО "Россети Московский регион"

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