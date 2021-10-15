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Минстрой России направит дополнительно более 6,5 млрд в регионы на опережающее строительство инфраструктуры

Минстрой России направит дополнительно более 6,5 млрд в регионы на опережающее строительство инфраструктуры

15 октября 2021, 16:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: МИНСТРОЙ, ИНФРАСТРУКТУРА, ГОСПОДДЕРЖКА
Отрасль: Строительство 
Источник: Минстрой России

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Минстрой России заключил соглашения с 16 субъектами РФ на распределение дополнительных субсидий на сумму более 6,5 млрд рублей. Соглашения направлены на опережающее строительство объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, а также реализацию мероприятий по сокращению непригодного для проживания жилищного фонда. Средства выделены из Резервного фонда Правительства Российской Федерации для софинансирования расходов субъектов Российской Федерации.

Соглашения заключены в рамках реализации программы «Стимул» (нацпроект «Жилье и городская среда») и мероприятий государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Благодаря дополнительному финансированию планируется приближение сроков строительства 42 объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в 16 регионах.

«Создание необходимой инфраструктуры – та задача, для решения которой сегодня привлекается целый ряд механизмов. Наша задача в этой работе – ускорить темпы создания максимально комфортных условий для развития территорий», - отметил Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Так, в рамках программы «Стимул» заключены соглашения с 10 регионами на общую сумму около 3,4 млрд. рублей. Средства направят на строительство школ, детских садов, поликлиник, дорог и коммунальных объектов.

Соглашения заключены с Нижегородской, Костромской, Свердловской, Челябинской и Белгородской областями, Республикой Башкортостан, Татарстан, Северная Осетия – Алания, Карачаево-Черкесской и Чеченской Республикой.

В рамках дополнительной поддержки по повышению сейсмической устойчивости жилых домов также подписано три соглашения с Правительством Кемеровской области, Чеченской и Карачаево-Черкесской Республик. Общий объем субсидии на дополнительные мероприятия по сейсмоусилению составил почти 2,2 млрд рублей.

На эти средства планируется построить 17 объектов: 12 школ на 5760 учебных мест, 2 детских сада на 325 дошкольников, 2 жилых многоквартирных дома и стоматологическую поликлинику.

Кроме того, с Правительствами Камчатского края, Воронежской и Ростовской областей заключено три соглашения на реализацию мероприятий по поддержке модернизации коммунальной и инженерной инфраструктуры. Общий объем субсидии составил 969 млн рублей. На указанные средства планируется построить два канализационных коллектора и водозаборные сооружения.

Всего на дополнительную меру поддержки из Резервного фонда направлено 19,7 млрд рублей. Из них более 13,1 млрд рублей пойдёт на ускоренное расселение граждан из аварийных домов в 23 регионах страны, благодаря чему будет переселено почти 26 тысяч человек.

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Источник: Минстрой России

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