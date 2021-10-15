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На развитие аэропорта Южно-Сахалинска из федерального бюджета направят 13 млрд рублей

На развитие аэропорта Южно-Сахалинска из федерального бюджета направят 13 млрд рублей

15 октября 2021, 14:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ГОСПОДДЕРЖКА, САХАЛИН
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

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Правительство планирует направить 13,5 млрд рублей на развитие аэропорта Южно-Сахалинска, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем Instagram.

"Посмотрели программу развития аэропорта. Могу сказать, что по аэропорту решение принято. Из федерального бюджета будем выделять 13,5 млрд для развития аэропорта", - сказал Хуснуллин.

Как сообщалось ранее, Сахалину одобрили заявку на получение инфраструктурного кредита объемом в 2,5 млрд рублей на реконструкцию аэропорта Южно-Сахалинска.

Аэропорт Южно-Сахалинск является международным аэропортом федерального значения. Он расположен на территории Южно-Сахалинского городского округа в планировочном районе Хомутово и является крупнейшим в области. В декабре 2016 года в АО "Аэропорт Южно-Сахалинск" прошла реорганизация путем присоединения филиалов "Аэропорт Оха", "Аэропорт Ноглики", "Аэропорт Шахтерск" и "Аэропорт Зональное". С аэропортом сотрудничают девять авиакомпаний, осуществляющих рейсы в десять городов России и семь городов стран Азиатско-Тихоокеанского региона, включая чартерные туристические рейсы. Однако существующее здание аэровокзала не отвечает требованиям строительных норм и правил по сейсмичности и не подлежит реконструкции.

В 2020 году пассажиропоток аэропорта составил 743,7 тыс. пассажиров, в 2019 - 1,3 млн.

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Источник: ТАСС

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