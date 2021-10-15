Росавтодор ускорит движение в сторону Керченского моста

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на второй этап строительства и реконструкции автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автодорога А-290 Новороссийск – Керчь». По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

После запуска движения по Крымскому мосту в мае 2018 года автомобильная дорога А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» протяженностью 150 км стала одной из самых востребованных трасс в Краснодарском крае. В ноябре того же года трасса была передана в Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» Федерального дорожного агентства». Высокая интенсивность транспортных потоков, особенно в летний сезон, потребовала увеличения пропускной способности дороги и строительства новых участков в обход населенных пунктов, чтобы повысить транспортную доступность моста через Керченский пролив, скорость и комфортность передвижения автотранспорта.

Длина новой четырехполосной трассы А-289 IБ категории составит 119 км. На проектируемом маршруте скоростной магистрали возведут мосты через реки Кубань и Протока, а также еще более 30 мостов и более 160 малых искусственных сооружений, 10 разноуровневых развязок и 15 путепроводов. Первый этап строительства стартовал 1 июля 2021 года в Темрюкском районе Краснодарского края. Завершение всего комплекса строительных работ, включенных в нацпроект «Безопасные качественные дороги», намечено на конец 2024 года.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрен второй этап строительства автодороги А-289, которая станет кратчайшим путем примыкания к федеральной автодороге А-290 Новороссийск – Керчь. Работы пройдут на территории Славянского и Красноармейского районов Краснодарского края.

В соответствии с заданием на проектирование, второй этап предполагается реализовать последовательно, разбив весь объем работ на дополнительные три этапа.

На первом этапе переустроят воздушные линии электропередачи ВЛ220, 500 кВ, сети связи, водопровода, инженерные сети газораспределения, нефтепровода и иные коммуникации, попадающие в зону строительства автодороги. На втором выполнят реконструкцию с переукладкой мелиоративных систем. На третьем этапе построят участок автодороги длиной 51 км и шесть транспортных развязок, а также реконструируют участки действующих дорог в границах транспортных развязок, построят искусственные сооружения - мосты, путепроводы, пешеходный переход, уложат водопропускные трубы под транспортными развязками и съездами с площадок отдыха.

На всей протяженности дороги обустроят остановочные полосы шириной 2,5 м с твердым покрытием, аналогичные конструкции дорожной одежды основных полос движения.

Финансирование планируется осуществлять с привлечением средств федерального бюджета. Застройщик - Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» Федерального дорожного агентства. Генеральная проектная организация – ООО «Трансстроймеханизация».

Фото: Росавтодор