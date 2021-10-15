12 октября 2021 г. в Москве состоялся Первый франко-российский бизнес-форум «Россия и Франция: на пути к новому партнерству», организованный парижским Institut Choiseul в партнерстве с Российским союзом промышленников и предпринимателей, Франко-российской торгово-промышленной палатой.

Особое внимание было уделено вопросам глобального энергетического развития и, прежде всего, стратегически важному и перспективному направлению – водородной энергетике. Представители России и Франции совместно рассмотрели перспективы использования водорода, особенно в свете необходимости сокращения выбросов парниковых газов, международные проекты в сфере водородной энергетики, а также возможности взаимовыгодного российско-французского сотрудничества в этом направлении.

В мероприятии приняли участие заместитель Министра энергетики Российской Федерации П.Ю.Сорокин, представители ведущих компаний «Газпром», EDF, «Русатом Оверсиз», Air Liquide, Engie, Gaussin Group, Groupe Vicat и др.

В ходе форума генеральный директор ООО «Энергосервис» Виктор Фокин обсудил с главой по коммерческому развитию филиала Группы EDF Клеманс Робен (Clémence ROBIN Business Development & Alliance Manager – Citelum- Filiale du groupe EDF) шаги по продолжению проекта реконструкции воздушной линии электропередач 225кВ в Шампани. Проект был разработан с привлечением бельгийского проектного института в 2018-2019гг., и утверждён RTE (электросетевым подразделением EDF). Реализация проекта с использованием высокотемпературного провода ООО «Энергосервис» АСВТ 277/79 была приостановлена в 2020г из-за пандемии.

Перспективы применения высокотемпературного провода, с учётом смещением пиковых нагрузок зимнего периода на летний, Виктор Фокин обсудил и с заместителем генерального директора ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Олегом Жданеевым.

Использование продуктов ООО «Энергосервис» в проектных решениях, для выдачи мощности станций в сеть Виктор Фокин обсудил с генеральным директором АО «Росатом Инфраструктурные решения» Алексеем Голубевым. Учитывая полностью отечественное происхождение (включая интеллектуальную собственность) и сертификацию в Германии, позволяет использовать эти продукты в проектах АО «Росатом» в любых странах.

Источник: ООО «Энергосервис»