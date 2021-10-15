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Светодиодные светильники ДКУ 1012 IEK® – кривая силы света (КСС) типа Ш для равномерной засветки дорожного полотна

Светодиодные светильники ДКУ 1012 IEK® – кривая силы света (КСС) типа Ш для равномерной засветки дорожного полотна

15 октября 2021, 15:45
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 
Источник: Группа компаний IEK

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Светодиодные светильники ДКУ 1012 IEK® с КСС Ш — это энергоэффективное решение для наружного освещения дорог со средней и низкой интенсивностью движения, парков, придомовых территорий, площадей, автостоянок. Широкая кривая силы света (КСС Ш) обеспечивает равномерную засветку дорожного полотна.

Подробнее — на сайте iek.lighting.

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Источник: Группа компаний IEK

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