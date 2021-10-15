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15 октября 2021, 15:45
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника
Источник: Группа компаний IEK
Светодиодные светильники ДКУ 1012 IEK® с КСС Ш — это энергоэффективное решение для наружного освещения дорог со средней и низкой интенсивностью движения, парков, придомовых территорий, площадей, автостоянок. Широкая кривая силы света (КСС Ш) обеспечивает равномерную засветку дорожного полотна.
Подробнее — на сайте iek.lighting.
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