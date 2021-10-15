В торжественной церемонии закладки камня 15 октября приняли участие Губернатор Алексей Русских и генеральный директор ООО «Болл Беверидж Пэкеджинг Наро-Фоминск» Руди Линардс.

Новый завод Ball расположится в индустриальном парке «Заволжье».

«Сегодня дан старт крупному международному проекту. Это 13 млрд инвестиций, большие налоговые поступления в бюджет региона. Для нас важно, что на новом предприятии будет трудоустроено порядка 200 ульяновцев. Также в приоритете экологичность размещаемых в регионе производств. Алюминиевая банка подлежит дальнейшей переработке, это большой плюс», — отметил Алексей Русских.

Также глава региона добавил, что в Ульяновской области в настоящее время действует комплекс мер поддержки для инвесторов, что позволяет успешно конкурировать с другими российскими регионами. В частности, проекты могут получить статус РИП, для инвесторов доступны налоговый вычет, договор СПИК 2.0 и соглашение о защите и поощрении инвестиций. Также регион уже воспользовался новой мерой поддержки из федерального бюджета – инфраструктурным кредитом. Заявка на создание новых производственных корпусов в индустриальном парке «Заволжье» и ПОЭЗ «Ульяновск» на сумму 2,5 млрд рублей одобрена Правительством РФ.

Ввод первой производственной линии завода Ball в эксплуатацию планируется в середине 2023 года. Ежегодно предприятие будет изготавливать более миллиарда банок, пригодных для вторичной переработки. На производстве задействуют самые современные технологии, доступные в отрасли.

«Благодаря своим уникальным свойствам бесконечно перерабатываемый алюминий зарекомендовал себя как наилучший выбор для производителей напитков, заботящихся об окружающей среде, и мы рады видеть, что интерес к данному виду упаковки со стороны российских компаний растет. Мы благодарим наших партнеров в Ульяновской области за высокий уровень доверия, проявленный к нам, и рассчитываем, что наше сотрудничество не только расширит возможности российских производителей напитков, но и внесет существенный вклад в развитие региона», — сказал Руди Линардс.

Данному инвестиционному проекту Правительством Ульяновской области присвоен статус «особо значимого». Поддержку в реализации оказывает Корпорация развития региона.

Генеральный директор Корпорации Сергей Васин отметил, что размещение завода на территории региона позволит инвестору сократить издержки на логистику и напрямую поставлять продукцию своим заказчикам в Поволжье. Поставщиками для нового завода выступят партнеры Ball в России: производители алюминиевого проката «Арконик СМЗ» и первичного алюминия «РУСАЛ».

Ball Corporation (США) поставляет различные виды инновационной алюминиевой упаковки для напитков, средств личной гигиены, бытовых товаров, а также аэрокосмической и других отраслей. Алюминий можно перерабатывать бесконечно, благодаря чему одноразовая упаковка для напитков идеально вписывается в концепцию устойчивого развития. Ball Corporation является членом Объединения производителей, поставщиков и потребителей алюминия (Алюминиевой Ассоциации).