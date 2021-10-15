Поддержка спорта – одно из направлений социальной политики компании. Финансовую поддержку талантливому спортсмену для участия в Кубке Москвы по тайскому боксу и на этапе подготовки к нему оказали Благотворительный Фонд «Возрождение Родной земли» и ПО «ФОРЭНЕРГО».

Владимир Тулаев неоднократно представлял Россию на Международных соревнованиях. В 2020 году стал серебряным призёром Чемпионата Москвы.

В 2021 году Владимир стал лучшим в московском этапе соревнований по тайскому боксу. Победа в турнире обеспечила Владимиру Тулаеву участие в Кубке России, который является корректирующим турниром для формирования сборной команды России на Чемпионат мира, а также отборочным на Чемпионат Европы 2022 года.

Кубок России и Всероссийский турнир «Кубок Содружества» по тайскому боксу прошли в начале октября 2021 года в д. Большой Суходол Городецкого района Нижегородской области.

Желаем Владимиру успехов в спортивной карьере!