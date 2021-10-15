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ЗАО "ЗЭТО" успешно реализовало программу импортозамещения

ЗАО ЗЭТО успешно реализовало программу импортозамещения

15 октября 2021, 10:12
Рубрика: Компании
Метки: ЗЭТО, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Отрасль: Электротехника 
Источник: ЗАО "ЗЭТО"

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В начале 2021 года Федеральным казначейством была проведена проверка деятельности участников Псковского электротехнического кластера, в рамках которой было проверено три проекта по реализации программы импортозамещения. По итогам проверочных мероприятий грубых нарушений законодательства выявлено не было. Были отмечены отдельные незначительные недочеты, связанные с переносом сроков реализации некоторых этапов, что никак не повлияло на успешное завершение проектов. 

В итоге реализации проектов было создано порядка ста высокопроизводительных рабочих мест. Также стоит отметить, что за период реализации проектов объем выручки у участников кластера вырос в 4 раза, а объем налогов, уплаченных в федеральный и иные бюджеты, возрос в 3 раза. Кроме того, выведено на рынок более десятка позиций высокотехнологичной импортозамещающей продукции для энергетического комплекса России, которые до запуска программы по импортозамещению на 85% приобретались за рубежом. В настоящее время доля отечественного рынка по данным видам продукции достигла 65%. 

Таким образом, государственная поддержка, оказанная Псковскому электротехническому кластеру, позволила усилить энергетическую безопасность страны и укрепить её технологический суверенитет.

 

Промышленный Электротехнический кластер сформирован на территории Псковской области, на базе промышленных предприятий, являющихся одними из лидеров в электротехнической и машиностроительной отрасли Российской Федерации. Электротехнический кластер Псковской области внесен в реестр промышленных кластеров приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 02.06.16г. №1835. В состав участников промышленного кластера на данный момент входят 19 предприятий Псковской области, находящихся в тесной производственной кооперации. ЗАО «ЗЭТО» является якорным предприятием кластера, осуществляющим производство конечной продукции.

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Источник: ЗАО "ЗЭТО"

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