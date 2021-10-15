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"Лукойл" планирует вложить в Ленобласти за пять лет 10 млрд рублей

Компания "Лукойл" планирует вложить в ближайшие пять лет в свои предприятия на территории Ленинградской области порядка 10 млрд рублей. Об этом сообщил в четверг губернатор региона Александр Дрозденко по итогам встречи с президентом и совладельцем "Лукойла" Вагитом Алекперовым.

"На рабочей встрече президент и совладелец "Лукойл" Вагит Алекперов подтвердил заинтересованность в развитии проектов в Ленобласти: в ближайшие пять лет планы по инвестициям - 10 млрд рублей", - написал Дрозденко на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

В частности, на встрече обсуждались проекты в сфере строительства газозаправочных станций и модулей для заправки электромобилей. Компания "Лукойл" является одним из партнеров Ленинградской области в пилотной программе Минэкономразвития по установке "быстрых" электрических зарядных станций.

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Источник: ТАСС

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