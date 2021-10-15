Строительство и ремонт социальных учреждений, закупка нового медицинского транспорта и оборудования, реконструкция улиц и объектов инфраструктуры – эти и другие мероприятия вошли в план комплексного развития Дербента до 2025 года. Его утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Всего в плане – 85 мероприятий, по 19 из которых уже определён механизм финансирования. В их числе – реконструкция 12 улиц, строительство общеобразовательной школы на 800 с лишним мест, капитальный ремонт зданий Дербентской центральной городской больницы, а также закупка для этой больницы медицинского оборудования и новых автомобилей. Такой транспорт будет задействован для выезда врачей на вызовы, транспортировки пациентов в больницы, а также для доставки лекарств жителям отдалённых районов.

Также среди мероприятий, для которых уже определено финансирование, – строительство водопроводов и очистных сооружений. Это позволит сократить объём загрязнённых стоков, попадающих в Каспийское море, и улучшить экологическую ситуацию в регионе.

Остальные мероприятия в плане значатся как перспективные, механизм финансирования по ним пока не определён. Это, в частности, строительство жилых домов, детских садов и школ, культурных и спортивных центров, гостиниц, ресторанов, парковок, благоустройство новых микрорайонов, реконструкция железнодорожного вокзала, а также строительство канатной дороги, городской набережной и автовокзала. Планируется, что многие из этих мероприятий будут финансироваться за счёт инвесторов.

Реализация плана позволит обеспечить комплексное социально-экономическое развитие Дербента, повысить качество жизни людей и увеличить туристическую привлекательность города.

Финансирование запланированных мероприятий из федерального бюджета составит 46,7 млрд рублей. Помимо этого, 7,6 млрд рублей будет вложено самим регионом и ещё 129 млрд рублей привлечено за счёт внебюджетных средств.

Проект плана развития Дербента был представлен Михаилу Мишустину 14 апреля во время его рабочей поездки в Дагестан. В ходе командировки глава Правительства также осмотрел крепость Нарын-Кала, включённую в список ЮНЕСКО, посетил Дербентскую центральную горбольницу, детский сад в Каспийске, строящийся терминал аэропорта Махачкала и провёл беседу с врио главы республики. Основные вопросы нашли отражение в перечне поручений, которые были даны по итогам этой поездки. В частности, заинтересованным министерствам и ведомствам было поручено внести в Правительство проект распоряжения об утверждении плана мероприятий по развитию Дербента и определить источники его финансирования за счёт бюджетных и внебюджетных средств.