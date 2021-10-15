И.О. генерального директора ПАО «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин и генеральный директор АО ВО «Электроаппарат» Алексей Грицаев

«Россети Ленэнерго» в ходе Международного форума «Российская энергетическая неделя-2021» заключили соглашение о сотрудничестве с АО «Профотек», портфельной компанией Группы «РОСНАНО».

Соглашение было подписано и. о. генерального директора ПАО «Россети Ленэнерго» Игорем Кузьминым и генеральным директором АО «Профотек» Олегом Рудаковым.

«Переход на современное оборудование по-прежнему является первоочередной задачей «Россети Ленэнерго» при создании высокоавтоматизированного интеллектуального электросетевого комплекса. Подписанное сегодня соглашение закрепило намерения компании использовать для достижения этой цели лучшие технические решения, которые предлагают отечественные производители», - сообщил Игорь Кузьмин.

Сотрудничество между компаниями будет направлено на инновационное развитие электросетевого комплекса и расширение отечественной производственной базы электротехнического оборудования.

В рамках соглашения стороны договорились вести совместную разработку и апробирование новых технических решений для последующего построения интеллектуальных энергосетей. В частности, сегодня для «Россети Ленэнерго» востребованы электронно-оптические трансформаторы тока и напряжения, производимые «Профотек».

В числе других направлений сотрудничества - обучение персонала «Россети Ленэнерго», который будет заниматься эксплуатацией и обслуживанием высокоавтоматизированного электротехнического оборудования компании «Профотек».

Сотрудничество компаний будет способствовать обеспечению энергетической безопасности и повышению надежности сетей «Россети Ленэнерго», а также устойчивому инновационному развитию электросетевого комплекса компании в целом.

Также «Россети Ленэнерго» заключили соглашение о сотрудничестве с Акционерным обществом высоковольтного оборудования «Электроаппарат».

Подписи под документом поставили и.о. генерального директора ПАО «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин и генеральный директор АО ВО «Электроаппарат» Алексей Грицаев.

«Одним из перспективных технических решений в электроэнергетике является применение элегаза на высоковольтном оборудовании, что обеспечивает его безопасность, повышенную надежность, компактность и увеличение срока службы. Уверен, что совместная работа «Россети Ленэнерго» с крупнейшим российским производителем современной энергоаппаратуры обеспечит все условия для реализации высокотехнологичных проектов в электросетевом комплексе Санкт-Петербурга и Ленинградской области», - сообщил Игорь Кузьмин.

Сотрудничество между компаниями направлено на развитие отечественной производственной базы электротехнического оборудования, повышение надежности электрических сетей «Россети Ленэнерго» и научно-техническое и инновационное развитие всей отрасли электроэнергетики.

В частности, в рамках соглашения стороны договорились о совместной подготовке предложений по расширению номенклатуры высоковольтного оборудования, востребованного сегодня в электросетевом комплексе, а также об участии компаний в проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в этом направлении.

Одним из направлений взаимодействия компаний также станет развитие особой экономической зоны Санкт-Петербурга - в 2018 году АО ВО «Электроаппарат» стало резидентом ОЭЗ. Сегодня предприятие активно развивает свое производство на этой площадке, а сотрудничество с партнерами масштаба «Россети Ленэнерго» позволит не только значительно увеличить объёмы создаваемой продукции, но и привлечь инвестиции для развития ОЭЗ.

АО «ПРОФОТЕК» - научно-производственная компания, которая занимается разработкой, производством и внедрением собственных инновационных технологий в области фотоники. Продукция компании - электронно-оптические измерительные трансформаторы тока и напряжения. Это новое поколение самых точных в мире цифровых измерительных устройств, которое является информационной основой для высокоавтоматизированной интеллектуальной энергетики и энергоемких производств.

АО ВО «Электроаппарат» - крупнейший на северо-западе России отечественный производитель высоковольтной и низковольтной аппаратуры 0,4-750 кВ для предприятий энергетики. В частности, компания производит элегазовые выключатели, трансформаторы тока и напряжения, разъединители, комплектные распределительные устройства, оборудование низковольтных комплектных устройств (НКУ) на напряжение до 0,66 кВ и др.