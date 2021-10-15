Специалисты «Россети Северный Кавказ» в Карачаево-Черкесии за 9 месяцев текущего года выполнили капитальный ремонт 111 км линий электропередачи (ЛЭП) 0,4-10 кВ. Работы проведены в рамках ремонтной программы и подготовки энергообъектов к осенне-зимнему периоду.

На линиях электропередачи специалисты филиала "Карачаево-Черкесскэнерго" заменили около 900 изоляторов, обновили опоры и провода, расчистили от древесно-кустарниковой растительности порядка 10 гектаров в охранных зонах ЛЭП. Почти на 50 км линий электропередачи неизолированный провод заменен на более надежный самонесущий изолированный провод (СИП). Кроме этого, энергетики подготовили к сезону максимальной нагрузки на сети 236 трансформаторных подстанций 10-0,4 кВ, 109 трансформаторов.



Большой объем ремонтных работ проведен специалистами Прикубанских районных электросетей (РЭС), которые обслуживают Прикубанский район и часть Абазинского района с населением около 40 тысяч человек. Здесь капитально отремонтированы более 36 км ЛЭП, около 100 трансформаторных пунктов и трансформаторов, заменены свыше 300 изоляторов.



Энергетики Хабезских РЭС выполнили капремонт порядка 21 км ЛЭП, в отдаленном Урупском районе обновлено более 18 км воздушных линий электропередачи, специалисты Зеленчукских РЭС завершили ремонт почти 11 км ЛЭП.



Именно от сетей класса напряжения 0,4-10 кВ электроэнергия поступает непосредственно в дома потребителей, поэтому ежегодно "Россети Северный Кавказ" выполняет анализ технического состояния распределительных сетей и поэтапно ведет работу по их обновлению во всех регионах СКФО.