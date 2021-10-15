 
Контракты

"Россети" и Prysmian Group Russia договорились о сотрудничестве в области инновационного развития электросетей

Россети и Prysmian Group Russia договорились о сотрудничестве в области инновационного развития электросетей

15 октября 2021, 17:00
Рубрика: Контракты
Метки: Prysmian, РОССЕТИ, РЭН-2021
Отрасль: Кабельная промышленность Электроэнергетика 
Источник: ПАО "Россети"

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
321

ПАО «Россети» и ООО «Присмиан РУС» (Prysmian Group Russia) на полях Российской энергетической недели подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие локализации кабельного оборудования в России и создание инновационных технологий. Подписи под документом поставили заместитель генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети» Алексей Мольский и генеральный директор Prysmian Group Russia Кристиана Шелца.

Стороны договорились развивать долгосрочное сотрудничество, направленное на локализацию производства импортозависимой кабельной продукции напряжением до 500 кВ и технологии PRY-CAM для онлайн диагностики электротехнического оборудования на базе завода Prysmian в г. Рыбинск, способствующих повышению надежности и наблюдаемости электрических сетей, а также научно-техническое сотрудничество в части совершенствования конструкционных решений и применения новых материалов для кабелей высокого напряжения.

«Россети» и Prysmian Group Russia также планируют сотрудничество в области организации центра обучения специалистов в Рыбинске для повышения компетенций в монтаже кабельной арматуры и работе с системами мониторинга Prysmian Group.

«Группа «Россети» является одним из лидеров среди высокотехнологичных компаний по темпам импортозамещения – доля отечественного оборудования в закупках превышает сегодня 92%. Подписанное соглашение с глобальным поставщиком кабельного оборудования поспособствует дальнейшему распространению лучших мировых практик и технических решений в электросетевом комплексе нашей страны», - отметил Алексей Мольский.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ПАО "Россети"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Контракты
14.10.2021
"Россети" и АФК "Система" договорились о сотрудничестве
РусГидро и Правительство Приморского края договорились о разработке схемы тепло- и электроснабжения ... 14.10.2021
РусГидро и Правительство Приморского края договорились о разработке схемы тепло- и электроснабжения ...
Системный оператор и Национальный исследовательский университет 14.10.2021
Системный оператор и Национальный исследовательский университет "МЭИ" подписали Соглашение о подгото...
14.10.2021
"Россети Северо-Запад" готовы обеспечить необходимые мощности резидентам территории опережающего раз...
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир RusCable! 22 года!
+