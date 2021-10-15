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"Россети" рассказали на РЭН о влиянии на деятельность сетевых компаний социальных факторов и ESG-повестки в целом

Россети рассказали на РЭН о влиянии на деятельность сетевых компаний социальных факторов и ESG-повестки в целом

15 октября 2021, 12:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: РОССЕТИ, РЭН-2021, ИССЛЕДОВАНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ПАО "Россети"

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На форуме «Российская энергетическая неделя» состоялась сессия «Социальное измерение ТЭК: женский взгляд», посвященная социальной ответственности как неотъемлемой части энергоперехода. В дискуссии участвовали статс-секретарь – заместитель министра энергетики РФ Анастасия Бондаренко, вице-министр энергетики Республики Казахстан Жанат Жахметова. О влиянии на деятельность электросетевых компаний ESG-факторов рассказала заместитель генерального директора ПАО «Россети» по корпоративному управлению Мария Тихонова.

В современном мире реализация экологической политики компаний, повышение социальной ответственности и прозрачности корпоративного управления становится неотъемлемой частью оценки деятельности компании и ее инвестиционной привлекательности. Данные факторы уже учитываются инвесторами при принятии инвестиционных решений, что непосредственно сказывается на капитализации компаний. Правительства разных стран выступают с защитой интересов акционеров и инвесторов, которые должны знать нефинансовые аспекты работы компаний, влияющие на устойчивость развития в долгосрочной перспективе. Обсуждается вопрос синхронизации финансовой и нефинансовой отчетности под эгидой совета по Международным стандартам финансовой отчетности и на настоящий момент проходят публичные консультации.

Как отметила Мария Тихонова, Банком России разработаны рекомендации для членов советов директоров публичных обществ по учету ESG-факторов в стратегическом планировании компаний. Московская Биржа и Российский союз промышленников и предпринимателей ведут расчет индексов «Вектор устойчивого развития» и «Ответственность и открытость», в который включены ценные бумаги эмитентов – лидеров оценки деятельности в области ESG (бумаги компаний «Россети» и «Россети ФСК ЕЭС» входят в расчетную базу обоих индексов).

Дополнительным стимулом увеличения объема реализации социальных направлений деятельности компаний, как одной из составляющей ESG повестки, может стать создание механизмов мотивации и стимулирования бизнеса, аналогичных применяемым сейчас в экологической сфере.

«При соответствующей корректировке нормативной базы, создания механизмов компенсации или стимулирования затрат, расширение «окрашенного» финансирования поможет увеличить объем реализуемых задач, но вопрос остается за регулятором и государством в целом, как задающим тренд в данном направлении», – сказала Мария Тихонова.

В отношении фактора повышения прозрачности корпоративного управления в инвестиционном сообществе и на уровне регуляторов обсуждаются вопросы изменения части критериев корпоративного управления. Например, появляются рекомендации по обеспечению гендерной солидарности в профессиональной области за счет введения соответствующих квот для женщин в Советах директоров компаний. Однако, подчеркнула Мария Тихонова, искусственное введение квот, как происходит во многих странах, мы считаем неверным. Согласно проведенному исследованию структуры занятости женщин в электроэнергетике Россия сегодня является одним из лидеров в данной области.

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Источник: ПАО "Россети"

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