Компания, основанная больше 10 лет назад сейчас является одним из лидеров отрасли производства компаундов в РФ. За время существования компании были разработаны импортозамещающие продукты, для отраслей с высокой долей потребления полиолефиновых композиций.

АО «МЕТАКЛЭЙ» - это современное производство с парком европейского оборудования и широким разнообразием лабораторного оборудования для проверки качественных показателей композиций. За 12 лет АО «МЕТАКЛЭЙ» стала надежным партнером для своих поставщиков и потребителей. АО «МЕТАКЛЭЙ» - компания, что строила свою репутацию на принципе ответственности и доверия, и продолжает развивать свою стратегию в области удовлетворения нужд потребителей различных сегментов рынка.