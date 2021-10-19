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19 октября 2021, 15:15
Рубрика: Компании
Метки: МЕТАКЛЭЙ, ПОЛИМЕРЫ, КОМПОЗИТЫ, КОМПАУНДЫ
Отрасль: Материалы для КПП
Источник: АО "МЕТАКЛЭЙ"
Компания, основанная больше 10 лет назад сейчас является одним из лидеров отрасли производства компаундов в РФ. За время существования компании были разработаны импортозамещающие продукты, для отраслей с высокой долей потребления полиолефиновых композиций.
АО «МЕТАКЛЭЙ» - это современное производство с парком европейского оборудования и широким разнообразием лабораторного оборудования для проверки качественных показателей композиций. За 12 лет АО «МЕТАКЛЭЙ» стала надежным партнером для своих поставщиков и потребителей. АО «МЕТАКЛЭЙ» - компания, что строила свою репутацию на принципе ответственности и доверия, и продолжает развивать свою стратегию в области удовлетворения нужд потребителей различных сегментов рынка.
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