АО «Мособлэнерго» за 9 месяцев 2021 года осуществило технологическое присоединение к электрическим сетям и подало напряжение на 16 социально значимых объектов Подмосковья. В том числе 8 объектов сферы образования и 3 многоквартирных жилых домов. Работы по подключению к электросетям компании проводились в соответствии с нормативными сроками.

«Мы фиксируем постоянно растущий спрос на услуги технологического присоединения к электричеству и прилагаем максимум усилий в части оптимизации процесса подключения к сетям», - отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

АО «Мособлэнерго» исполнило необходимые мероприятия по технологическому присоединению следующих объектов сферы образования: новой школы на 1100 мест и детского сада на 125 мест в г. Ивантеевке; пристройки школ №9, №7, №17 в г. Серпухове; школы в Клину на 1100 мест, нового корпуса средней школы Апрелевки в Наро-Фоминском округе; пристройки на 250 мест школы г. Видное.

В текущем году к сетям АО «Мособлэнерго» присоединены к сетям компании пятиэтажный жилой дом в г. Куровское Орехово-Зуевского округа и два жилых здания в Подольске. Также присоединены ивантеевский стадион «Труд», клинский дом-интернат для престарелых и инвалидов, пушкинская поликлиника микрорайона Клязьма и проектируемые очистные сооружения д.Терново-1 в Каширском городском округе.

Подключение социально значимых объектов к электроснабжению находится на особом контроле профильного департамента компании - заявки на присоединение рассматриваются в приоритетном порядке. АО «Мособлэнерго» разрабатывает техническое решение и направляет заявителю оферту договора и технические условия в течение не 20 нормативных, а 5 рабочих дней со дня подачи заявки с полным пакетом документов.