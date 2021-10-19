Степень развития строительной отрасли и производства стройматериалов оказывает значительное влияние на организацию строительства и конструктивные решения зданий. В свою очередь развитие промышленности приводит к созданию новых, более эффективных строительных материалов, применение которых меняет привычные представления о конструкциях, инженерных системах и общем архитектурном облике зданий и сооружений.

Для эффективного взаимодействия в этой сфере и для достижения целевых показателей национальных проектов между Минпромторгом России и Минстроем России было подписано Соглашение о сотрудничестве в области строительства. Подписи под документом поставили Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин.

Реализация приоритетных целей сотрудничества направлена на установление запрета указания на использование конкретных торговых марок промышленного оборудования, включаемого в состав разделов проектно-сметной документации, в целях стимулирования использования отечественного оборудования и строительных материалов; проведение анализа стоимости жизненного цикла оборудования, включая анализ стоимости отечественного оборудования даже в случае превышения его стоимости над импортными аналогами. Кроме того, это направление работы включает в себя организацию работы по развитию института типового проектирования для планирования производства соответствующих строительных материалов, применяемых при строительстве объектов, проектирование которых будет осуществляться с применением типовой проектной документации.

Благодаря достигнутому Соглашению скоординированная работа между Минпромторгом России и Минстроем России позволит усилить конкурентоспособность промышленности российских строительных материалов и строительных организаций, предприятий стройиндустрии на отечественном и зарубежных рынках с учетом международной повестки, направленной на достижение углеродной нейтральности. Он также поможет ускорить модернизацию производственной базы строительства с ориентацией на преимущественный выпуск инновационных и энергоэффективных материалов, изделий, конструкций.