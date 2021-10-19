"Атомфлот" подпишет контракт на 190 млрд рублей

Федеральное государственное унитарное предприятие «Атомфлот» произвело прямую закупку у единственного поставщика. В задачи исполнителя по контракту на более чем 190 млрд рублей входит строительство и доставка модернизированных плавучих энергоблоков, передаёт ИА REGNUM.

В базе госзакупок 18 октября 2021 года появилась информация о закупке ФГУП, которое создано для обеспечения эксплуатации и технологического обслуживания атомных ледоколов и судов вспомогательного флота. Цена договора — 190 230 752 514,88 рубля. Источник финансирования — собственные средства предприятия. Контракт подписан с другим активом «Росатома» — АО «Атомэнергомаш».

В справке-обосновании закупки авторы ссылаются на приказ госкорпорации «Росатом» о новом направлении бизнеса — «Энергофлот на базе оптимизированных плавучих атомных станций», а также на комплексный план реализации инвестиционного проекта по освоению Баимской рудной зоны, разработанный Минвостокразвития РФ.

Уточняется, что в 2021 году планируется начать возведение горно-обогатительного комбината на базе медно-порфирового месторождения Песчанка (Чукотка). Цель создания ГОК — получение концентратов, содержащих медь, молибден, золото и серебро. Отгружать готовую продукцию будут из порта Певек. Заказчиком проекта выступает ООО «ГДК Баимская».

Из-за отдалённость будущего ГОК возникла проблема с электроснабжением. В связи с этим было решено реализовать проект по созданию модернизированных плавучих энергоблоков. Всего предусмотрено строительство четырёх объектов.

Справка: единственное ООО «ГДК Баимская» в ЕГРЮЛ учреждено в 2008 году для добычи и обогащения медной руды. С 2020 году единственным владельцем компании является кипрская фирма «Каз минералз Баимская Холдингс Лимитед». Председатель правления группы KAZ Minerals — Эндрю Саузам. В составе группы — карьеры, подземные рудники и фабрики по обогащению медной руды, добываемой в Казахстане и Киргизии.