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Генеральный директор ЗАО "ЗЭТО" Денис Мунштуков о развитии электротехнического кластера Псковской области

Генеральный директор ЗАО ЗЭТО Денис Мунштуков о развитии электротехнического кластера Псковской области

19 октября 2021, 14:45
Рубрика: Компании
Метки: ЗЭТО, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ, ДЕНИС МУНШТУКОВ
Отрасль: Электротехника 
Источник: ЗАО "ЗЭТО"

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15 октября на волнах радио Луки.FM вышла программа «Эксклюзив», гостем которой стал генеральный директор ЗАО «ЗЭТО» Денис Мунштуков. В этот раз ведущая Ксения Фадеева обсудила с Денисом Валерьевичем участие электротехнического кластера Псковской области в государственной программе импортозамещения.

С 2016 года в Псковской области успешно осуществляет свою деятельность Промышленный электротехнический кластер. На сегодняшний день кластер объединяет 18 промышленных предприятий области, как крупных, так и субъектов МСП с общей численностью работников более 4 тысяч человек. Выручка участников кластера за 2020 год составила 13 миллиардов рублей. Объем уплаченных налоговых платежей в бюджет за 2020 год составил 1,7 миллиарда рублей, в том числе и в федеральный бюджет.

Предприятия ориентированы на производство электродвигателей, электрогенераторов, разного рода реле, разъединителей, кабельной продукции, грузоподъемных механизмов. В период 2016-2020 годов государственная поддержка участников промышленных кластеров осуществлялась в рамках постановления Правительства Российской Федерации №41 путем возмещения затрат на реализацию совместных проектов в целях импортозамещения. Электротехнический кластер пользуется этой мерой поддержки, в рамках которой реализовано 2 совместных проекта по разработке новых видов импортозамещающей продукции, стоит отметить, что большая часть вложений в проект это собственные вложения предприятий, остальная часть это государственная поддержка в виде субсидии. Благодаря этому создано порядка ста высокопроизводительных рабочих мест.

— Денис Валерьевич, что дает предприятиям кластера участие в программе по импортозамещению. Может овчинка выделки не стоит?

—Участие в проектах по импортозамещению позволило предприятиям кластера вывести на рынок более десятка позиций высокотехнологичной импортозамещающей продукции для энергетического комплекса России, которые до запуска программы по импортозамещению на 85% приобретались за рубежом. В настоящее время доля отечественного рынка по данным видам продукции достигла 65%. Это позволило укрепить энергетическую безопасность и усилить технологический суверенитет нашей страны.

Немаловажный факт и показатель для участников проекта, это финансовая прибыль. За период реализации проектов объем выручки у участников проектов вырос в 4 раза, а объем налогов уплаченных в федеральный бюджет возрос в 3 раза.

— А на сегодняшний день, в рамках данной же программы, есть незавершенные проекты у участников кластера?

На сегодняшний день продолжается реализация совместного проекта предприятием ООО «Электроград». Только в рамках этого проекта построен новый сборочный цех, приобретено высокотехнологичное оборудование и технологическая оснастка, освоено производство импортозамещающих комплектующих и продолжаются работы по проведению испытаний выключателей элегазовых 330-500 кВ. 2022 год срок окончания проекта и тогда мы уже сможем обстоятельно подвести итоги и говорить о достигнутых показателях.

— Предприятия кластера прошли серьезную проверку казначейства, которая как раз касалась реализации субсидий в рамках программы импортзамещения. Это так?

— Действительно, в рамках закона, на предприятиях кластера федеральным казначейством, была проведена проверка. И никаких многочисленных серьезных нарушений выявлено не было. Да, были отдельные незначительные недочеты, но в рамках допустимых отклонений, которые установлены законодательной базой. Поясню. 2020 год был непростым для всей мировой экономики. Коронавирус, вернее ограничения и локдаун спровоцировали сдвиг сроков поставок оборудования, материалов, комплектующих, что в свою очередь привело к трудностям в достижении взятых на себя обязательств по проектам. Также возникла временная невозможность трудоустройства персонала на предприятия. И это коснулась не только участников кластера, но и многих предприятий нашей страны.

— Но в итоге, удалось ли завершить начатое и достигнуть поставленных целей?

— Несмотря на это проекты успешно реализовались, прошли все проверки и существенных нарушений по проектам не выявлено. Повторюсь, замечания проверяющих органов по реализации проектов в пределах допустимых отклонений. Уверен, что успешная реализация проектов является заслугой грамотных управленческих решений и слаженной командной работы всех коллективов предприятий кластера.

— Какую роль в развитии кластера, предприятий играет депутат Госдумы Александр Козловский. Он неоднократно посещал предприятия кластера, общался с коллективом.

Александр Николаевич является депутатом Госдумы от Псковской области и входит в состав Комитета Государственной думы по промышленности и торговле и поэтому, заниматься вопросами развития промышленности, является неотъемлемой частью его депутатской деятельности. Кроме того, на федеральном уровне он занимается вопросами поддержки, развития экономики, промышленного и инвестиционного потенциала всей Псковской области

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Источник: ЗАО "ЗЭТО"

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