"ОДК-Авиадвигатель" представил новые разработки для ТЭК

В октябре 2021 года в рамках юбилейного X Петербургского международного газового форума состоялась презентация новых газотурбинных установок мощностью 12–16 МВт на базе двигателя ПД-14 для топливно-энергетического комплекса России разработки АО «ОДК-Авиадвигатель» Объединенной двигателестроительной корпорации.

Спикером презентации выступил заместитель генерального конструктора – главный конструктор приводных ГТУ для ГПА и объектов их применения АО «ОДК-Авиадвигатель», директор программы ГТУ для ГПА АО «ОДК-ПМ» Максим Снитко. Его слушателями и одновременно оппонентами стали топ-менеджеры крупнейших нефтегазовых и энергетических компаний, представители научно-исследовательских институтов, отраслевых и федеральных СМИ.

«Тщательно проанализировав современные технологии создания газотурбинного оборудования, тенденции формирования требований к перспективным изделиям, мы пришли к выводу о необходимости создания на базе газогенератора новейшего отечественного авиационного двигателя ПД-14 газотурбинных установок для ТЭК России», – отметил Максим Снитко.

Новые ГТУ создаются на базе двигателя ПД-14ГП-1 мощностью 12 МВт и ПД-14ГП-2 мощностью 16 МВт и будут использоваться в составе газоперекачивающих агрегатов для транспорта газа и газотурбинных электростанций. Применение нового двигателя возможно как при реконструкции действующего оборудования, так и при строительстве новых объектов. Основными преимуществами ПД-14ГП-1/-2 являются: увеличение топливной экономичности на 6-8%, эмиссия NOx – менее 50 мг/м3, ресурс – 200 тысяч часов.

В настоящее время на объектах предприятий ТЭК России работают более восьмисот ГТУ на базе ПС-90А разработки «ОДК-Авиадвигатель». Замена их на новые двигатели могла бы стать сложным и затратным процессом, если бы специалисты пермского конструкторского бюро не обеспечили практически 100-процентную унификацию ПД-14ГП-1/-2 с ПС-90ГП-1/-2. Но главное не замена двигателя, а внедрение новейшего оборудования, соответствующего современным и перспективным требованиям рынка, абсолютно конкурентоспособного и полностью отечественного.

По словам Максима Снитко, для обеспечения максимального комфорта эксплуатации ПД-14ГП-1/-2 пермские специалисты создали Единый портал заказчика, который предоставляет возможность заказчикам в режиме онлайн получить доступ к параметрам двигателя, к базе запчастей, статистическим данным, к руководству по эксплуатации в 3D-формате, получить консультацию специалистов службы поддержки заказчиков.

«Виртуальное руководство по эксплуатации КБ готово предложить уже как пилотный проект, – подчеркнул главный конструктор. – Этот интересный инструмент содержит обучающие материалы и позволяет специалисту заказчика выполнять различные разрешенные операции с составлением автоматического протокола и хронометража, с доступом к консультациям, с возможностью выполнения дефектации и создания единой базы операций».

В ходе презентации потенциальные заказчики обратили внимание на фирменное ремонтно-техническое обслуживание от «ОДК-Авиадвигатель», так называемый «пожизненный» сервис с оплатой за фактически отработанный машино-час. Этим сервисом более десяти лет успешно пользуются предприятия ЛУКОЙЛа.

В ближайшие два года завершится НИОКР перспективного двигателя, и пермяки приступят к подготовке серийного производства. В развитие производственных мощностей АО «ОДК-ПМ» – серийного изготовителя двигателей ПД-14 – уже инвестировано около 50 млрд рублей. «Дополнительные инвестиции будут для организации производства ПД-14ГП-1/-2 и создания его ремонтной базы», – отметил Максим Снитко.