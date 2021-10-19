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"Росэлектроника" представляет новейшие разработки для национальной безопасности на выставке "Интерполитех-2021"

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представляет на выставке «Интерполитех-2021» перспективные отечественные решения для противодействия беспилотникам, обеспечения помехозащищенной связи, а также создания доверенной ИТ-инфраструктуры.

НПП «Алмаз» демонстрирует модуль акустической разведки «Атака-Шорох», который позволяет при помощи сверхчувствительных микрофонов по звуку обнаруживать дроны, летящие в режиме радиомолчания. В аппаратуре применяется интеллектуальная система анализа внешней обстановки, которая позволит выявлять ЧС, правонарушения, массовые скопления людей по характерным шумам.

В рамках экспозиции предприятие также представляет натурный образец мобильного комплекса противодействия БПЛА «Атака-Трофи» на базе автомобиля УАЗ повышенной проходимости. Оборудование обнаруживает беспилотники в радиусе до 1 км и подавляет каналы управления в диапазоне частот, который используется БПЛА общегражданского применения – от 2 ГГц до 6 ГГц. Время развертывания комплекса – 5 минут.

Концерн «Созвездие» показывает на выставке оборудование для обеспечения надежной и защищенной связи – портативные и автомобильные DMR радиостанции. Устройства защищены от прямого прослушивания, обладают повышенной помехозащищенностью, устойчивы к воздействию внешних факторов – вибрациям, ударам, экстремальным температурам и попаданию влаги.

В рамках экспозиции демонстрируются устройства защиты от дугового пробоя, предупреждающие пожары из-за неисправностей электропроводки. В случае возникновения искрения прибор фиксирует изменения параметров сетевого напряжения и автоматически отключает сеть от электропитания. Серийное производство устройств развернуто на НПП «Исток» им. Шокина.

Также предприятие представляет новое поколение отечественного телекоммуникационного оборудования для создания доверенной информационной инфраструктуры – сервисный и граничный маршрутизатор на базе микропроцессора Baikal. Изделие имеет статус ТОРП и находится в реестре отечественной продукции.

«По мере развития высоких технологий задача обеспечения национальной безопасности становится все более сложной. На новые возникающие угрозы необходимо отвечать оперативно и комплексно. Предприятия нашего холдинга предлагают заказчикам передовые решения в области противодействия беспилотникам с применением искусственного интеллекта, а также доверенное телекоммуникационное оборудование и средства связи для обеспечения информационной безопасности, что особенно важно на объектах критической инфраструктуры», - рассказали в «Росэлектронике».

XXV Международная выставка средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех – 2021» проходит в период с 19 по 22 октября 2021 года в выставочном центре «Крокус Экспо».

 

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Источник: Росэлектроника

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