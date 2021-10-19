На конференции «Логос: практика экспертов в инженерном ПО», организованной Госкорпорацией «Росатом», АО «ТВЭЛ» представило новый комплекс цифровых услуг в области цифрового инжиниринга и разработки цифровых двойников.

Центральной темой конференции стали вопросы практического использования модулей цифрового продукта в высокотехнологичных отраслях промышленности и образовании. Докладчики поделились опытом перехода на российское инженерное программное обеспечение и примерами решения отраслевых задач с применением «Логоса».

В рамках тематической сессии Топливная компания ТВЭЛ представила комплекс специально подготовленных для рынка услуг в области практического применения современных технологий цифрового проектирования и анализа.

Было отмечено, что АО «ТВЭЛ» имеет опыт предоставления услуг цифрового инжиниринга и успешно завершенные кейсы внутри контура Топливной компании для решения задач атомной отрасли. Теперь с предложением этих услуг топливный дивизион Росатома выходит на внешний рынок, предлагая готовые коммерческие продукты, предназначенные для компаний машиностроительной, нефтеперерабатывающей, металлургической промышленности, электроэнергетикой отрасли, а также предприятий в сфере добычи полезных ископаемых.

Услуги цифрового инжиниринга ТВЭЛ подразделяются на три направления: цифровой НИОКР, цифровые учебные стенды (учебные тренажеры) и цифровая модернизация предприятия. ТВЭЛ имеет ряд неоспоримых преимуществ перед другими участниками рынка. Прежде всего, это разветвленная и обширная партнерская кооперация. Собственные производственные мощности позволяют не только проектировать, но и производить опытные образцы. Проектирование цифровых двойников проводится на базе как собственного программного обеспечения, так и на платформах от ведущих мировых лидеров.

«Опыт АО «ТВЭЛ» показывает, что использование цифрового инжиниринга позволяет добиться роста производительности, сократить затраты, количество конструкторских ошибок на стадии проектирования, сроки вывода продукта на рынок и изготовить изделия, соответствующие высоким требованиям заказчиков», - отметил руководитель бизнес-направления «Цифровые продукты» АО «ТВЭЛ» Владимир Милаков.

Руководитель направления группы по научно-технической деятельности АО «ТВЭЛ» Денис Намеев подчеркнул, что Топливная компания обладает большим потенциалом масштабирования.

«Мы видим огромный потенциал в использовании цифрового инжиниринга для реализации своих собственных задач, уже имеем практический успешный опыт его использования, - сказал он. - Это позволяет нам с уверенностью говорить о том, что ТВЭЛ предлагает рынку проверенное решение, в котором мы уже сейчас компетентны и которое может принести пользу не только нам. Продолжим наращивать наши компетенции, и совершенно точно будем продолжать использовать цифровой инжиниринг для развития всех продуктовых направлений компании, в том числе для развития ее традиционных направлений бизнеса».





Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом», www.tvel.ru) включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. В этом году компания отмечает свой юбилей – 25 лет. Созданная в 1996 году, сегодня компания является одним из крупнейших поставщиков топлива для мировой атомной энергетики, продолжает укреплять позиции, воплощая новые производственные проекты. За всю историю ТВЭЛ со стороны заказчиков не было ни одной рекламации на качество продукции. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии.