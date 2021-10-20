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АО "Мособлэнерго" полностью заменило опоры и провода ЛЭП по программе повышения надежности

АО Мособлэнерго полностью заменило опоры и провода ЛЭП по программе повышения надежности

20 октября 2021, 16:45
Рубрика: Модернизация
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "Мособлэнерго"

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АО «Мособлэнерго» полностью заменило опоры и провода ЛЭП в рамках мероприятий по повышению надежности электроснабжения потребителей Подмосковья. С начала марта 2021 года заменены 984 опоры и 72,8 км проводов линий электропередачи. Работы по обновлению электросетевого хозяйства велись под контролем Министерства энергетики Московской области.

Мероприятия по повышению надежности электроснабжения АО «Мособлэнерго» проводило в следующих городских округах: Раменское, Домодедово, Щелково, Ступино, Чехов, Егорьевск, Орехово-Зуево, Люберцы, Истра, Красногорск, Пушкино.

В рамках мероприятий по повышению надежности электроснабжения жителей Московской области компания также возвела 7 новых подстанций, реконструировала 15,9 км и построила 8,5 км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4/6/10 кВ, 59 Га трасс вдоль ЛЭП полностью расчищены от растительности.

До конца октября 2021 года АО «Мособлэнерго» планирует завершить ремонт 4-х трансформаторных подстанций в Пушкинском и Красногорском городских округах. Капитальный ремонт уже проведен в 74 электроустановках.

«Мероприятия по повышению надежности энергоснабжения потребителей были разработаны по итогам прохождения осенне-зимнего периода 2020 года. Работы проводятся наряду с ежегодными программами капитального ремонта и инвестиционной программой, и направлены на обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей», - отмечает министр энергетики Московской области Александр Самарин.

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Источник: АО "Мособлэнерго"

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