АО «Мособлэнерго» полностью заменило опоры и провода ЛЭП в рамках мероприятий по повышению надежности электроснабжения потребителей Подмосковья. С начала марта 2021 года заменены 984 опоры и 72,8 км проводов линий электропередачи. Работы по обновлению электросетевого хозяйства велись под контролем Министерства энергетики Московской области.

Мероприятия по повышению надежности электроснабжения АО «Мособлэнерго» проводило в следующих городских округах: Раменское, Домодедово, Щелково, Ступино, Чехов, Егорьевск, Орехово-Зуево, Люберцы, Истра, Красногорск, Пушкино.

В рамках мероприятий по повышению надежности электроснабжения жителей Московской области компания также возвела 7 новых подстанций, реконструировала 15,9 км и построила 8,5 км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4/6/10 кВ, 59 Га трасс вдоль ЛЭП полностью расчищены от растительности.

До конца октября 2021 года АО «Мособлэнерго» планирует завершить ремонт 4-х трансформаторных подстанций в Пушкинском и Красногорском городских округах. Капитальный ремонт уже проведен в 74 электроустановках.