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Для метро Петербурга закупят 950 новых вагонов

Для метро Петербурга закупят 950 новых вагонов

20 октября 2021, 14:45
Рубрика: Контракты
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ
Отрасль: Транспорт Строительство 
Источник: spb.mk.ru

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Развитие петербургского общественного транспорта обсудили на пленарном заседании V международного инновационного форума Smarttransport и II международного форума транспортной инфраструктуры. Накануне был представлен целый ряд инновационных проектов, готовящихся к реализации.

Вице-губернатор Максим Соколов рассказал о грядущем обновлении подвижного состава метро: будет закуплено 950 новых вагонов, а также увеличены инвестиции в строительство подземки. Также он отметил, что представленные на форуме экспонаты уже очень скоро превратятся в действующие объекты городской транспортной инфраструктуры.

«И все это транспорт, соответствующий требованиям времени: экологичный, интеллектуальный, удобный и комфортный для всех групп населения», — подчеркнул Соколов.

Кроме того, в планах города создание трамвайной сети по маршруту от станции метро «Купчино» до поселка Шушары-Славянка, реконструкция аэропорта Пулково, создание Широтной магистрали скоростного движения.

В ходе заседания также было отмечено, что Петербург — единственный регион, где перед началом реализации проектов проводят общественные обсуждения.

Ранее «МК в Питере» рассказывал, какие инновации представил Комтранс Петербурга накануне на форуме.

Фото: Комитет по транспорту

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Источник: spb.mk.ru

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