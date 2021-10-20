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20 октября 2021, 16:15
Рубрика: Цифровая революция
Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР, РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ, ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ, IT
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: Россети Центр
20 октября 2021 года генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» на площадке Многофункционального информационно-технологического центра провел совещание по вопросам дальнейшего расширения возможностей данного инновационного объекта.
ИТ-инфраструктура Центра объединила сервисы, способные в режиме онлайн контролировать состояние электросетевого комплекса на межрегиональном уровне. Так, на базе МИТЦ будет обеспечен контроль надежности и качества электроснабжения Курской и Орловской областей, дистанционное управление энергообъектами, планирование противоаварийных мероприятий и организация аварийно-восстановительных работ с учетом предиктивной аналитики и анализа внешних условий. Уже сегодня здесь в режиме реального времени обрабатываются и анализируются огромные массивы данных, что в перспективе станет основой уникальной системы поддержки принятия управленческих решений в интересах жителей.
Профильные руководители доложили главе энергокомпаний о ходе проектов в рамках концепции развития МИТЦ, в том числе Межрегионального центра управления безопасностью, учебного центра по Цифровой трансформации, а также Центра профессиональной подготовки диспетчерского и инженерного персонала 20 регионов зоны эксплуатационной ответственности «Россети Центр и «Россети Центр и Приволжье».
Давая оценку реализации работ, Игорь Маковский подчеркнул их значимость для региона и, в частности – для обеспечения надежного электроснабжения, а также отметил:
«Уровень развития информационных систем, применение средств анализа и обработки информации позволяют расширить возможности Центра, увеличить охват и аналитику данных. Автоматизированный контроль всех процессов даст возможность оперативно отвечать на ожидания жителей, а также реализовать модель межрегионального управления не только энергокомплексом, но другими сферами жизнедеятельности регионов».
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