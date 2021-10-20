 
Цифровая революция

Игорь Маковский: Цифровая трансформация электросетевого комплекса – залог успешного развития Курской области

20 октября 2021 года генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» на площадке Многофункционального информационно-технологического центра провел совещание по вопросам дальнейшего расширения возможностей данного инновационного объекта.

ИТ-инфраструктура Центра объединила сервисы, способные в режиме онлайн контролировать состояние электросетевого комплекса на межрегиональном уровне. Так, на базе МИТЦ будет обеспечен контроль надежности и качества электроснабжения Курской и Орловской областей, дистанционное управление энергообъектами, планирование противоаварийных мероприятий и организация аварийно-восстановительных работ с учетом предиктивной аналитики и анализа внешних условий. Уже сегодня здесь в режиме реального времени обрабатываются и анализируются огромные массивы данных, что в перспективе станет основой уникальной системы поддержки принятия управленческих решений в интересах жителей.

Профильные руководители доложили главе энергокомпаний о ходе проектов в рамках концепции развития МИТЦ, в том числе Межрегионального центра управления безопасностью, учебного центра по Цифровой трансформации, а также Центра профессиональной подготовки диспетчерского и инженерного персонала 20 регионов зоны эксплуатационной ответственности «Россети Центр и «Россети Центр и Приволжье».

Давая оценку реализации работ, Игорь Маковский подчеркнул их значимость для региона и, в частности – для обеспечения надежного электроснабжения, а также отметил:

«Уровень развития информационных систем, применение средств анализа и обработки информации позволяют расширить возможности Центра, увеличить охват и аналитику данных. Автоматизированный контроль всех процессов даст возможность оперативно отвечать на ожидания жителей, а также реализовать модель межрегионального управления не только энергокомплексом, но другими сферами жизнедеятельности регионов».

 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Россети Центр

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Цифровая революция
Группа 20.10.2021
Группа "РОСНАНО" продолжает последовательную и активную работу по развитию направления цифрового мод...
Топливная компания Росатома 19.10.2021
Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" выходит на рынок цифрового инжиниринга с полным комплексом цифров...
En+ Group и НТИ 18.10.2021
En+ Group и НТИ "МЭИ" подписали соглашение в рамках программы "Цифровая экономика"
Минпромторг России представил Атлас российских проектов по производству низкоуглеродного и безуглеро... 18.10.2021
Минпромторг России представил Атлас российских проектов по производству низкоуглеродного и безуглеро...

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно