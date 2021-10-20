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Обучающий курс "Волочение медной проволоки -теория и практика" от ВНИИКП , АЭК и Niehoff

Обучающий курс Волочение медной проволоки -теория и практика от ВНИИКП , АЭК и Niehoff

20 октября 2021, 16:12
Рубрика: Мероприятия
Метки: ВНИИКП, АССОЦИАЦИЯ "ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ", Niehoff
Отрасль: Кабельная промышленность 

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Время чтения ≈ 6 мин
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Фирма Maschinenfabrik Niehoff GmbH & Co. KG в сотрудничестве с ОАО «ВНИИКП», НП «Ассоциация «Электрокабель», Фондом поддержки кабельной промышленности и при партнерской поддержке ЗАО «Торговый Дом ВНИИКП» провели 12-13 октября 2021 специализированный обучающий курс по теме «Волочение медной проволоки – теория и практика».

В последние годы отмечается острая нехватка квалифицированного технического и технологического персонала на кабельных заводах России и СНГ, поэтому в цеха приходят работать люди, не имеющие соответствующей подготовки и, зачастую, элементарных знаний о технологических процессах. В результате станки используются неэффективно, быстро изнашивается инструмент, выходит из строя технологическая оснастка и даже само оборудование, а процесс волочения бывает организован не самым лучшим образом. Такое положение дел сделало актуальным проведение обучающего курса для технологов и специалистов по волочению.

Курс проводился во ВНИИКП и собрал более 70 технических специалистов с 30 заводов России, Беларуси, Узбекистана. Лекторами выступили ведущие сотрудники московского филиала фирмы Niehoff — Кирилл Дьячков и Федор Шилков.

На базе теоретического материала и практического опыта эксплуатации оборудования тема волочения медной проволоки была раскрыта с самых азов технологии волочения до приемов по наладке оборудования и диагностике основных аспектов, снижающих эффективность производства.

Были описаны процессы, происходящие в материале при деформации и отжиге медной проволоки, даны примеры основных блоков и вспомогательного оборудования волочильных линий различного назначения. Также были приведены некоторые виды экономических расчетов и даны обоснования применению того или иного вида технических и технологических решений в зависимости от поставленных перед производством задач.

При рассмотрении различных возможных вариантов конфигурации оборудования были освещены их особенности как в техническом, так и экономическом плане.

В основном блоке программы отдельно рассматривалось влияние на эффективность процесса волочения таких его компонентов, как свойства и характеристики материала, особенности различных видов и типов медной катанки; параметры различных типов волочильных фильер, их влияние на процесс, диагностика различных дефектов фильер, а также способы их устранения; влияние правильного использования волочильной эмульсии, включая методы ее контроля и поддержания рабочих характеристик; влияние на процесс контактирующих с проволокой элементов волочильной линии, способы продления срока службы изнашиваемых деталей. Были описаны методы диагностики различных видов обрывов проволоки, которые позволяют определять причины их возникновения и способы борьбы с ними.

В качестве дополнительного материала докладчики обосновали важность проведения плановых предупредительных работ по ремонту волочильных блоков для поддержания их работоспособности, а также описали методику их проведения.

Обобщая все рассмотренные во время курса аспекты эффективности волочения, были указаны наиболее вероятные причины появления тех или иных проблем, возникающих при волочении и отжиге медной проволоки, и методы борьбы с ними.

Доклады партнеров Niehoff дополнили информацию о волочении. Президент Ассоциации «Электрокабель», генеральный директор ООО «Элкат» Максим Третьяков рассказал аудитории о технологических процессах производства медной катанки и влияющих на них факторах, а также о сопутствующих проблемах, в частности вызванных применением медных отходов и ломов в качестве сырья. Генеральный директор Международной технологической компании Борис Энтин выступил с докладом о системах фильтрации смазочных материалов RESY, обеспечивающих повышение эффективности и производительности волочения и получение лучшего качества поверхности проволоки. Представитель компании «Пропласт» Ольга Кузнецова на базе продукции Carl Bechem осветила вопросы, связанные с применением смазочных материалов.

Таким образом, были охвачены все связанные с волочением проволоки вопросы, и, исходя из оценки слушателей и участников, можно с уверенностью сказать, что аналогов такого специализированного курса, где слушателям в сжатые сроки было бы предоставлено максимум концентрированной и необходимой для каждодневной работы информации, еще не было.

 

Maschinenfabrik Niehoff GmbH & Co. KG – компания с многолетней историей и мировым именем, известным каждому кабельщику в любой стране мира, даже если на его предприятии пока не используется оборудования этой фирмы. Качество, надежность и долговечность – это понятия, с которыми ассоциируется имя Niehoff. К ним нужно добавить заботу о клиентах. Не каждый производитель готов делиться знаниями и обучать своих заказчиков. Такой потенциал у Niehoff есть, и этому уделяется большое внимание – от написания учебников по технологии, проведения обучающих курсов и тренингов до индивидуального консультирования своих партнеров.

Компетентность, экспертиза и открытость по отношению к своим клиентам – настоящий девиз компании Niehoff, искренность которой подтверждается делами.

 

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