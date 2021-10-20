Первый отраслевой чемпионат по стандартам WorldSkills в сфере градостроительства и урбанистики (Urban Skills) завершился в Екатеринбурге. В нем приняли участие сотрудники предприятий строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, а также студенты средних и высших учебных заведений — все, кто создает комфортную городскую среду.

Чемпионат проходил по 11 компетенциям, в нем приняли участие более 200 конкурсантов и экспертов. Конечно, одной из основных компетенций на чемпионате Urban Skills стал «Электромонтаж» — ведь от качественного бесперебойного электроснабжения зависит жизнь людей в любом населенном пункте: от небольшого поселка до мегаполиса.

На площадке, где проходили соревнования, встретились электромонтажники, представляющие промышленные предприятия и компании, работающие в сфере ЖКХ, а также студенты колледжей, которые еще только обучаются профессии.

Победителем первого чемпионата Urban Skills в компетенции «Электромонтаж» стал студент из Кемеровской области Евгений Соклаков. В колледже, где учится чемпион, ведется подготовка по стандартам WorldSkills, в разработке которых принимает участие IEK GROUP. Требования к современным электромонтажникам были хорошо известны Евгению, поэтому он и смог обойти более опытных соперников.