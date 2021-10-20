Группа Legrand совместно с компанией «Ниеншанц-Автоматика» проведёт серию конференций October ЦОД, посвященных современным инженерным решениям индустрии для центров обработки данных, которые призваны обеспечивать бесперебойную автоматизированную работу бизнес-процессов.

Серия мероприятий пройдет в Санкт-Петербурге, Москве и Екатеринбурге.



В ходе конференций региональные представители Группы Legrand представят широкий спектр решений компании для оснащения надежных и энергоэффективных центров обработки данных: от ИБП и PDU до СКС, шкафов и аксессуаров.



Компания «Ниеншанц-Автоматика», официальный дистрибьютор Raritan и Minkels (бренды Группы Legrand), в лице продукт-менеджера Михаила Бажанова выступит с темой управления электропитанием на уровне стойки Raritan. Решения этого бренда отвечают за управление питанием с помощью PDU, а также мониторинг и распределение электроэнергии.



Технический эксперт по ЦОД, специалист по работе с проектами Legrand Россия и СНГ Роман Цветаев расскажет о модульных шкафах и системах изоляции холодных коридоров Minkels. Оборудование решает такие задачи, как эргономичное и правильное расположение устройств в ЦОД и их эффективное охлаждение.



Первое мероприятие состоится 26 октября в event-комплексе LOFT HALL в Санкт-Петербурге. В Москве выступления пройдут 28 октября в зале «Ратуша» на территории LOFT HALL. Завершится серия конференций 3 ноября в Екатеринбурге в конференц-зале отеля «Онегин».



Помимо лекций о работе оборудования, организаторы представят планы компании по выпуску новых продуктов для центров обработки данных, а в завершение вечера гостей ожидает неформальное общение и фуршет. Регистрация на мероприятия доступна по ссылке: https://nnz-ipc.ru/news/october_cod