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Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ – КАБЕЛЬ" одержал победу в конкурсе "Лучшие практики наставничества – 2021"

Ключевая цель конкурса — выявление и распространение передового практического опыта наставничества для повышения производительности труда. В конкурсе принимали участие предприятия, осуществляющие экономическую деятельность на территории Орловской области и внедряющие инструменты бережливого производства.

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» занял 1 место в номинации «Наставничество в профессиональном самоопределении», благодаря чему теперь получил право принять участие во Всероссийском этапе конкурса.

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Источник: ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"

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