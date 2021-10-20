Ключевая цель конкурса — выявление и распространение передового практического опыта наставничества для повышения производительности труда. В конкурсе принимали участие предприятия, осуществляющие экономическую деятельность на территории Орловской области и внедряющие инструменты бережливого производства.



Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» занял 1 место в номинации «Наставничество в профессиональном самоопределении», благодаря чему теперь получил право принять участие во Всероссийском этапе конкурса.