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20 октября 2021, 15:30
Рубрика: Компании
Метки: ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"
Ключевая цель конкурса — выявление и распространение передового практического опыта наставничества для повышения производительности труда. В конкурсе принимали участие предприятия, осуществляющие экономическую деятельность на территории Орловской области и внедряющие инструменты бережливого производства.
Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» занял 1 место в номинации «Наставничество в профессиональном самоопределении», благодаря чему теперь получил право принять участие во Всероссийском этапе конкурса.
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