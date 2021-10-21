 
Модернизация

Игорь Маковский: консолидация электросетевого комплекса осуществляется в интересах конечных потребителей

Игорь Маковский: консолидация электросетевого комплекса осуществляется в интересах конечных потребителей

21 октября 2021, 15:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР, ЛИПЕЦКЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Центр

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
264

В ходе рабочей поездки Генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» посетил производственные объекты Липецких городских электрических сетей, где провел встречу с коллективом.

Напомним, филиал «Липецкэнерго» 1 октября 2021 года принял управление электрическими сетями города Липецка, которые раньше входили в состав АО «Липецкая городская энергетическая компания».

В зону ответственности «Липецкэнерго» вошло более 500 тыс человек, 2 830 км линий электропередачи 0,4-10 кВ, в том числе более 700 км кабельных линий, 882 трансформаторных подстанции и распределительных пунктов. На все объекты будут распространены единые технические стандарты ПАО «Россети». Более 340 сотрудников консолидированной компании приняты на работу в «Липецкэнерго», где действуют эффективная система материального стимулирования персонала и высокие принципы социальной защищенности.

В осенне-зимний период ресурсы объединенной компании позволят быстрее справляться с возможными нарушениями в электрических сетях, а также сократить время восстановления энергоснабжения.

«Консолидация электросетевого комплекса осуществляется в интересах конечных потребителей. Мы проводим эту работу системно. Внедрение единых принципов оперативно-технологического управления, а также единых требований технической и эксплуатационной политики позволит в более короткие сроки обеспечить выполнение заявок на присоединение к сетям новых объектов, оперативнее устранять технологические нарушения, и, как следствие, повысить качество электроснабжения жителей», – отметил генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Россети Центр

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Опубликована информация, необходимая для проведения КОМ на 2027 год 21.10.2021
Опубликована информация, необходимая для проведения КОМ на 2027 год
Энергетики обеспечили электроснабжение отдаленного села на юге Тюменской области 21.10.2021
Энергетики обеспечили электроснабжение отдаленного села на юге Тюменской области
Системный оператор обеспечил ввод в работу ВЛ 330 кВ Каменный Бор – Кондопога в рамках проекта созда... 21.10.2021
Системный оператор обеспечил ввод в работу ВЛ 330 кВ Каменный Бор – Кондопога в рамках проекта созда...
Глава Системного оператора представил Совету Федерации ключевые направления модернизации энергетичес... 21.10.2021
Глава Системного оператора представил Совету Федерации ключевые направления модернизации энергетичес...
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно