На прошлой неделе, 12 и 14 октября, Павел Моряков принял участие в двух мероприятиях, посвященных цифровизации промышленных предприятий. В качестве спикера и эксперта он выступил в Санкт-Петербурге и Москве.

12 октября: участие в III Петербургском промышленном форуме «Индустрия 4.0: трансформация промышленного производства»

Мероприятие, организованное Институтом развития внешнеэкономических связей «ИРВЕН», проходило с 12 по 14 октября в конференц-зале отеля «Москва». Павел Моряков представил доклад «Цифровая вакцина: когда и как применять?» В своем выступлении он сравнил неудачи, которые могут происходить в производственном процессе, с симптомами инфекционного заболевания и поэтапно рассказал об эффективной стратегии «лечения». Затем на примере ООО «Завод Москабель» продемонстрировал, какого внушительного роста чистой прибыли можно добиться всего за три года, грамотно внедрив цифровизацию в рабочие процессы.



14 октября: выступление на конференции «Цифровизация производства: опыт внедрения и оценка экономического эффекта» в МШУ «Сколково»

Ровно год назад Павел Моряков уже принимал участие в подобном мероприятии бизнес-школы. В этот раз он представил доклад «Автоматизация и цифровизация промышленного предприятия. Практический опыт и собственные разработки» в рамках деловой сессии. В своем выступлении руководитель ГК «Москабельмет» рассказал об опыте применении на наших предприятиях промышленных роботов-манипуляторов Aripix A1, автоматической системы подачи битума, робота для автоматической укладки кабеля в корзину, системы автоматической регулировки толщины свинцовой оболочки кабеля «Центратор» и о нашей уникальной разработке — кабеле с радиочастотной идентификацией MAGNETAG.

Среди других спикеров конференции — вице-президент фонда «Сколково» Алексей Беляков, коммерческий директор Kuka Петр Смоленцев, профессор Финансового университета при правительстве Российской Федерации Михаил Зеленков. Благодарим Международный центр профессионального и экономического развития ( ICPED ) за приглашение принять участие в качестве спикеров.



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