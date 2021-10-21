 
Компании

Насыщенная осень: "Москабельмет" в Петербурге, в "Сколково" и в СМИ

На прошлой неделе, 12 и 14 октября, Павел Моряков принял участие в двух мероприятиях, посвященных цифровизации промышленных предприятий. В качестве спикера и эксперта он выступил в Санкт-Петербурге и Москве.

 

12 октября: участие в III Петербургском промышленном форуме «Индустрия 4.0: трансформация промышленного производства»

Мероприятие, организованное Институтом развития внешнеэкономических связей «ИРВЕН», проходило с 12 по 14 октября в конференц-зале отеля «Москва». Павел Моряков представил доклад «Цифровая вакцина: когда и как применять?» В своем выступлении он сравнил неудачи, которые могут происходить в производственном процессе, с симптомами инфекционного заболевания и поэтапно рассказал об эффективной стратегии «лечения». Затем на примере ООО «Завод Москабель» продемонстрировал, какого внушительного роста чистой прибыли можно добиться всего за три года, грамотно внедрив цифровизацию в рабочие процессы.


14 октября: выступление на конференции «Цифровизация производства: опыт внедрения и оценка экономического эффекта» в МШУ «Сколково»

Ровно год назад Павел Моряков уже принимал участие в подобном мероприятии бизнес-школы. В этот раз он представил доклад «Автоматизация и цифровизация промышленного предприятия. Практический опыт и собственные разработки» в рамках деловой сессии. В своем выступлении руководитель ГК «Москабельмет» рассказал об опыте применении на наших предприятиях промышленных роботов-манипуляторов Aripix A1, автоматической системы подачи битума, робота для автоматической укладки кабеля в корзину, системы автоматической регулировки толщины свинцовой оболочки кабеля «Центратор» и о нашей уникальной разработке — кабеле с радиочастотной идентификацией MAGNETAG.

Среди других спикеров конференции — вице-президент фонда «Сколково» Алексей Беляков, коммерческий директор Kuka Петр Смоленцев, профессор Финансового университета при правительстве Российской Федерации Михаил Зеленков. Благодарим Международный центр профессионального и экономического развития (ICPED) за приглашение принять участие в качестве спикеров.


На мероприятиях, в СМИ и на экране

Генеральный директор ГК «Москабельмет» является руководителем сектора «Энергетика» в Алюминиевой Ассоциации России, входит в состав Экспертного Совета по «Устойчивому развитию арктической зоны РФ» и Экспертного Совета по инновационному развитию Московской торгово-промышленной палаты. Закономерно, что Павла Морякова регулярно приглашают на тематические мероприятия именно в качестве эксперта. А инновационный подход, который используется в организации рабочего процесса на «Москабельмет», дает все основания называть предприятие «кабельным заводом будущего». Именно так озаглавлен большой материал, который недавно вышел на главном портале кабельной отрасли RusCable.Ru. Но обложки и страницы тематических изданий — это еще не всё: впереди премьера фильма о ГК «Москабельмет»! Следите за новостями компании и подписывайтесь на страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить анонс.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ГК "Москабельмет"

МКМZ
7.84

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Компании
Курская АЭС-2: в здании реактора первого энергоблока приступили к монтажу полярного крана 21.10.2021
Курская АЭС-2: в здании реактора первого энергоблока приступили к монтажу полярного крана
Изолента IEK® – способна на многое 21.10.2021
Изолента IEK® – способна на многое
Prysmian Group расширяет партнёрство с компанией Openreach 21.10.2021
Prysmian Group расширяет партнёрство с компанией Openreach
Первый чемпионат Urban Skills: студенты начинают и выигрывают по стандартам WorldSkills и при поддер... 20.10.2021
Первый чемпионат Urban Skills: студенты начинают и выигрывают по стандартам WorldSkills и при поддер...
Эта новость часть сюжета Сколково
Другие новости сюжета:
03.06.2021
Энергопрорыв-2021: Фонд "Сколково" и группа компаний "Россети" проведут онлайн-вебинар в поддержку Конкурса
16.10.2012
Олег Бударгин проинспектировал ход строительства объектов энергообеспечения ИЦ "Сколково"
09.10.2019
ЭНЕЛ ИКС РУС установила свою первую зарядную станцию для электромобилей в инновационном центре Сколково
11.04.2013
В Сколково запустили двигатель инноваций

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно