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RusCable.ru 22 года! Большой репортаж с Кубанькабель и как защитить Универсиаду от фальсификата?
21 октября 2021, 13:45
Рубрика: Компании
Метки: МОСКАБЕЛЬМЕТ, МОСКАБЕЛЬ, МКМ
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: ГК "Москабельмет"
На прошлой неделе, 12 и 14 октября, Павел Моряков принял участие в двух мероприятиях, посвященных цифровизации промышленных предприятий. В качестве спикера и эксперта он выступил в Санкт-Петербурге и Москве.
Мероприятие, организованное Институтом развития внешнеэкономических связей «ИРВЕН», проходило с 12 по 14 октября в конференц-зале отеля «Москва». Павел Моряков представил доклад «Цифровая вакцина: когда и как применять?» В своем выступлении он сравнил неудачи, которые могут происходить в производственном процессе, с симптомами инфекционного заболевания и поэтапно рассказал об эффективной стратегии «лечения». Затем на примере ООО «Завод Москабель» продемонстрировал, какого внушительного роста чистой прибыли можно добиться всего за три года, грамотно внедрив цифровизацию в рабочие процессы.
Ровно год назад Павел Моряков уже принимал участие в подобном мероприятии бизнес-школы. В этот раз он представил доклад «Автоматизация и цифровизация промышленного предприятия. Практический опыт и собственные разработки» в рамках деловой сессии. В своем выступлении руководитель ГК «Москабельмет» рассказал об опыте применении на наших предприятиях промышленных роботов-манипуляторов Aripix A1, автоматической системы подачи битума, робота для автоматической укладки кабеля в корзину, системы автоматической регулировки толщины свинцовой оболочки кабеля «Центратор» и о нашей уникальной разработке — кабеле с радиочастотной идентификацией MAGNETAG.
Среди других спикеров конференции — вице-президент фонда «Сколково» Алексей Беляков, коммерческий директор Kuka Петр Смоленцев, профессор Финансового университета при правительстве Российской Федерации Михаил Зеленков. Благодарим Международный центр профессионального и экономического развития (ICPED) за приглашение принять участие в качестве спикеров.
Генеральный директор ГК «Москабельмет» является руководителем сектора «Энергетика» в Алюминиевой Ассоциации России, входит в состав Экспертного Совета по «Устойчивому развитию арктической зоны РФ» и Экспертного Совета по инновационному развитию Московской торгово-промышленной палаты. Закономерно, что Павла Морякова регулярно приглашают на тематические мероприятия именно в качестве эксперта. А инновационный подход, который используется в организации рабочего процесса на «Москабельмет», дает все основания называть предприятие «кабельным заводом будущего». Именно так озаглавлен большой материал, который недавно вышел на главном портале кабельной отрасли RusCable.Ru. Но обложки и страницы тематических изданий — это еще не всё: впереди премьера фильма о ГК «Москабельмет»! Следите за новостями компании и подписывайтесь на страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить анонс.
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