Филиалы Системного оператора ОДУ Северо-Запада и Карельское РДУ обеспечили режимные условия для проведения комплексного опробования и ввода в работу ВЛ 330 кВ Каменный Бор - Кондопога, образованной при реконструкции ВЛ 330 кВ Ондская ГЭС - Кондопога с образованием ВЛ 330 кВ Каменный Бор – Кондопога.

Для успешного ввода в работу нового оборудования специалистами Системного оператора выполнены расчеты электроэнергетических режимов и токов короткого замыкания, определены параметры настройки устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики.

Сооружение транзита 330 кВ Лоухи – РП Борей (Путкинский) – РП Каменный бор (Ондский) – Петрозаводск – Тихвин-Литейный (Кольско-Карельский транзит) реализуется в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.09.2018 № 2101-р.

Основные эффекты от реализации проекта – обеспечение надежности электроснабжения потребителей энергосистем Республики Карелия и Мурманской области, уменьшение невыпускаемой (запертой) мощности Кольской АЭС, повышение пропускной способности транзита Кольская энергосистема – энергосистема г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

С начала реализации проекта в 2007 году введены в работу ВЛ 330 кВ Кольская АЭС – Княжегубская № 2, ВЛ 330 кВ Княжегубская – Лоухи № 2. В августе 2021 года включена в работу вновь построенная ВЛ 330 кВ Борей – Лоухи № 2 и РП 330 кВ Борей, выполнена реконструкция ОРУ 330 кВ Путкинской ГЭС и ввод в работу ШМ 330 АТ-4 Путкинская ГЭС.

В сентябре 2021 года введены в работу ШМ 330 АТ-3 Путкинская ГЭС, ВЛ 330 кВ Борей – Каменный Бор № 2 и РП 330 кВ Каменный бор, а в октябре 2021 года опробованы напряжением ВЛ 330 кВ Борей – Лоухи № 1, которая была образована в рамках реконструкции ВЛ 330 кВ Путкинская ГЭС – Лоухи №1 с выполнением заходов на РП 330 кВ Борей.

До конца 2021 года планируется ввести в работу ВЛ 330 кВ Борей – Каменный Бор №1, строительство и ввод в работу двух новых ВЛ 330 кВ Каменный Бор – Петрозаводск и Петрозаводск – Тихвин-Литейный, а также выполнить реконструкцию ОРУ 330 кВ ПС 330 кВ Петрозаводск.

Напомним, существующий сегодня Кольско-Карельский транзит 330 кВ в одноцепном исполнении протяженностью более 1000 км обладает недостаточной пропускной способностью. Это ограничивает использование располагаемой мощности электростанций энергосистемы Мурманской области, в первую очередь станций без углеродного следа – Кольской АЭС и строящейся Кольской ВЭС. Завершение сооружения вторых цепей на указанном транзите 330 кВ позволит значительно увеличить максимально допустимый переток в сечениях Кола – Карелия и Онда – Кондопога и, соответственно, сократить объемы невыпускаемой мощности в Мурманской области, в первую очередь Кольской АЭС.