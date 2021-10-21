 
Модернизация

Энергетики обеспечили электроснабжение отдаленного села на юге Тюменской области

Энергетики обеспечили электроснабжение отдаленного села на юге Тюменской области

21 октября 2021, 17:15
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ТЮМЕНЬ, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Тюмень

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
233

«Россети Тюмень» присоединили к сетям потребителей села Кускургуль – труднодоступного населенного пункта на юге Тюменской области. В рамках договора технологического присоединения с администрацией района энергетики построили трансформаторную подстанцию и новую линию электропередачи. Объем инвестиций по государственной программе Тюменской области «Развитие образования и науки» составил порядка 60 млн рублей.

Село Кускургуль, в котором проживает всего 130 человек, отличается удаленностью от областного центра (расстояние до Тюмени - 157 км) и отсутствием развитой инфраструктуры – в населенном пункте даже нет сотовой связи. Добраться до Кускургуля можно вертолетом или на болотоходе. Ранее электроснабжение было автономным – за счёт дизель-генераторов. Благодаря государственной программе Тюменской области энергетики разработали проект, учитывающий сложную логистику и ландшафт местности.

Для обеспечения централизованного электроснабжения школы энергетики построили трансформаторную подстанцию мощностью 250 кВА и 35 км линий электропередачи, 30 из которых пришлось прокладывать в земле. В болотистой местности энергетики «прокалывали» почву на глубину до 1,5 метров, куда единым цельным участком укладывали трехжильный бронированный кабель в полиэтиленовой трубе. При этом неоценимое содействие работникам «Россети Тюмень» оказали местные активисты. Жители Кускургуля в процессе доставки материалов и бригад в село подсказывали и помогали находить безопасные маршруты через непроходимые болота Нижнетавдинского района.

Помимо школы доступ к централизованному электроснабжению на основе построенной инфраструктуры получили и жители 45 домов. Следить за энергопотреблением будут специальные счетчики, автоматически передающие показания в ресурсоснабжающую организацию. «Кускургуль – уникальное национальное село сибирских татар, в котором живут замечательные люди, сохраняющие традиции и обычаи своего народа. Я искренне благодарен «Россети Тюмень» за большую работу по строительству энергообъектов. Впервые в истории сюда пришло бесперебойное энергоснабжение», ­– заявил заместитель главы Нижнетавдинского района Николай Рыгалов.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Россети Тюмень

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Опубликована информация, необходимая для проведения КОМ на 2027 год 21.10.2021
Опубликована информация, необходимая для проведения КОМ на 2027 год
Системный оператор обеспечил ввод в работу ВЛ 330 кВ Каменный Бор – Кондопога в рамках проекта созда... 21.10.2021
Системный оператор обеспечил ввод в работу ВЛ 330 кВ Каменный Бор – Кондопога в рамках проекта созда...
Игорь Маковский: консолидация электросетевого комплекса осуществляется в интересах конечных потребит... 21.10.2021
Игорь Маковский: консолидация электросетевого комплекса осуществляется в интересах конечных потребит...
Глава Системного оператора представил Совету Федерации ключевые направления модернизации энергетичес... 21.10.2021
Глава Системного оператора представил Совету Федерации ключевые направления модернизации энергетичес...

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно