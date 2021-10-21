«Россети Тюмень» присоединили к сетям потребителей села Кускургуль – труднодоступного населенного пункта на юге Тюменской области. В рамках договора технологического присоединения с администрацией района энергетики построили трансформаторную подстанцию и новую линию электропередачи. Объем инвестиций по государственной программе Тюменской области «Развитие образования и науки» составил порядка 60 млн рублей.

Село Кускургуль, в котором проживает всего 130 человек, отличается удаленностью от областного центра (расстояние до Тюмени - 157 км) и отсутствием развитой инфраструктуры – в населенном пункте даже нет сотовой связи. Добраться до Кускургуля можно вертолетом или на болотоходе. Ранее электроснабжение было автономным – за счёт дизель-генераторов. Благодаря государственной программе Тюменской области энергетики разработали проект, учитывающий сложную логистику и ландшафт местности.

Для обеспечения централизованного электроснабжения школы энергетики построили трансформаторную подстанцию мощностью 250 кВА и 35 км линий электропередачи, 30 из которых пришлось прокладывать в земле. В болотистой местности энергетики «прокалывали» почву на глубину до 1,5 метров, куда единым цельным участком укладывали трехжильный бронированный кабель в полиэтиленовой трубе. При этом неоценимое содействие работникам «Россети Тюмень» оказали местные активисты. Жители Кускургуля в процессе доставки материалов и бригад в село подсказывали и помогали находить безопасные маршруты через непроходимые болота Нижнетавдинского района.

Помимо школы доступ к централизованному электроснабжению на основе построенной инфраструктуры получили и жители 45 домов. Следить за энергопотреблением будут специальные счетчики, автоматически передающие показания в ресурсоснабжающую организацию. «Кускургуль – уникальное национальное село сибирских татар, в котором живут замечательные люди, сохраняющие традиции и обычаи своего народа. Я искренне благодарен «Россети Тюмень» за большую работу по строительству энергообъектов. Впервые в истории сюда пришло бесперебойное энергоснабжение», ­– заявил заместитель главы Нижнетавдинского района Николай Рыгалов.