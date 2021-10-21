 
Происшествия

"Олмарт" получит 26 млн рублей после пожара в здании ЛЭМЗ

Олмарт получит 26 млн рублей после пожара в здании ЛЭМЗ

21 октября 2021, 15:00
Рубрика: Происшествия
Метки: ЗАМЫКАНИЕ, ПОЖАР, СУДЫ
Источник: abnews.ru

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
248

Фото: ГУ МЧС по Петербургу

Производитель светильников «Олмарт» добился через суд возмещения ущерба после прошлогоднего пожара в здании Ленинградского электромеханического завода (ЛЭМЗ). По 13 млн рублей выплатят ООО «УК ЛЭМЗ» и ООО «МСВ-Стройгрупп».

Пожар в здании бывшего Ленинградского электромеханического завода в Красносельском районе Петербурга произошел 13 ноября 2020 года. Как сообщало АБН, пожар тушили по повышенному номеру сложности, а на полную ликвидацию возгорания у сотрудников МЧС ушло более десяти часов.

Позже выяснилось, что наиболее вероятной причиной пожара стало загорание горючих материалов в помещении, занимаемом ООО «МСВ-Стройгрупп».

Как говорится в материалах суда, горючие материалы загорелись от «теплового проявления электроэнергии в результате аварийного режима работы участка электросети или электрооборудования, находившегося в очаговой зоне пожара».

В результате пожара одним из пострадавших оказался петербургский производитель светильников «Олмарт», который арендовал помещение по соседству. Компания оценила потери в 26 млн рублей.

Как говорится на сайте компании, «Олмарт» производит более 100 наименований светотехнической продукции. По данным ЕГРЮЛ, 50%-ная доля принадлежит Максиму Бахтину, еще по 25% записано на Артема Ширяева и Олега Пахночкого. В 2020 году выручка компании составила 219 млн рублей, но при этом она показала убыток в 5,6 млн рублей. На фоне этих цифр можно предположить, что потери от пожара для «Олмарта» оказались существенными.

Суд согласился с доводами истца в части размера убытков и вины ответчиков, признав их виновными в равных долях. В итоге арендодателя ООО «УК ЛЭМЗ» и арендатора «МСВ-Стройгрупп», в цеху которого произошел пожар, обязали выплатить «Олмарту» по 13 млн рублей.

Четырехэтажное здание на Петергофском шоссе является исторической территорией Ленинградского электромеханического завода. В настоящее время оно полностью отдано арендаторам, площади там занимают больше 50 компаний.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: abnews.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Происшествия
Замдиректора ЦЭНКИ ФСБ заподозрила в мошенничестве 21.10.2021
Замдиректора ЦЭНКИ ФСБ заподозрила в мошенничестве
Охотник за металлом хотел похитить провода и обесточить один из стадионов Красноярска 21.10.2021
Охотник за металлом хотел похитить провода и обесточить один из стадионов Красноярска
За мошенничество с крупной партией медного кабеля воронежец может сесть на 10 лет 20.10.2021
За мошенничество с крупной партией медного кабеля воронежец может сесть на 10 лет
Возгорание произошло в башне 19.10.2021
Возгорание произошло в башне "Меркурий" в "Москва-Сити" после короткого замыкания

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно