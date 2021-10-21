«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») приступила к прокладке волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), которая объединит систему диспетчеризации трех системообразующих центров питания Смоленской области. В результате вырастет наблюдаемость сети, скорость реагирования на отклонения и эффективность технологического управления инфраструктурой. Проект будет завершен в 2022 году.

В качестве системы передачи информации применено решение на основе технологии спектрального уплотнения каналов DWDM (скорость передачи – до 600 Гбит/с). Внедрено оборудование преимущественно российского производства, которое обеспечивает возможность передачи данных до 400 км без промежуточных пунктов усиления сигнала.

Новая ВОЛС будет размещена на опорах существующих воздушных линий электропередачи, связывающих подстанции 220 кВ «Литейная», «Компрессорная» и «Восток». От их надежной работы зависит выдача мощности Смоленской ГРЭС, электроснабжение районов с общим населением более 270 тыс. человек, компрессорных станций газопровода «Ямал – Европа», объектов Московской железной дороги.

Цифровые каналы связи необходимы для передачи корпоративной и технологической информации, внедрения технологий «интеллектуальной сети» и дистанционного управления. На данный момент протяженность ВОЛС в регионах присутствия «Россети ФСК ЕЭС» превышает 84 тыс. км, в том числе в магистральных сетях Северо-Запада – 12,6 тыс. км. В частности, в 2020 году в Псковской, Смоленской и Брянской областях завершена прокладка ВОЛС протяженностью 365 км на линиях электропередачи 220 кВ и 330 кВ, задействованных в электроснабжении территорий с общим населением 2,7 млн человек.