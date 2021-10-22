 
Компании

21 октября 2021 года ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ" приняло участие в 35-ом Форуме электротехники и инженерных систем в Ростове-на-Дону

Свои новинки на форуме представили более 80 производителей электротехники, систем безопасности, слаботочных кабельных систем, промышленного оборудования, крепежа, инженерной сантехники.

На протяжении всей выставки посетители и участники мероприятия могли пообщаться с руководством, техническими работниками и другими представителями завода. На стенде завода была представлена как уже известная продукция ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ», так и новинки номенклатурной линейки завода.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"

EMKL
5.93

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Компании
Солнечная установка на здании московской штаб-квартиры 22.10.2021
Солнечная установка на здании московской штаб-квартиры "Сименс" демонстрирует возможности инноваций ...
В Териберке начала работу самая северная зарядная станция для электромобилей Enel X в мире 22.10.2021
В Териберке начала работу самая северная зарядная станция для электромобилей Enel X в мире
Кабельный завод 22.10.2021
Кабельный завод "АЛЮР" поздравляет с Днем работника кабельной промышленности
22.10.2021
"ТД Урал ПАК" увеличит мощности по выпуску изделий для монтажа электросетей
Эта новость часть сюжета Форум ЭТМ
Другие новости сюжета:
25.10.2019
Завод "АЛЮР" принял участие в работе 30-го Электротехнического форума компании ЭТМ в г.Орел
29.04.2021
В Москве пройдет "Форум ЭТМ"
30.09.2021
СегментЭНЕРГО приглашает на форум электротехники и инженерных систем Ростов-на-Дону
11.05.2021
Яркие новинки Legrand на Форуме электротехники и инженерных систем​
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир RusCable! 22 года!
+