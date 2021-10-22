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22 октября 2021, 16:00
Рубрика: Компании
Метки: ЭМ-КАБЕЛЬ, ФОРУМ ЭТМ
Отрасль: Кабельная промышленность Электротехника
Источник: ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"
Свои новинки на форуме представили более 80 производителей электротехники, систем безопасности, слаботочных кабельных систем, промышленного оборудования, крепежа, инженерной сантехники.
На протяжении всей выставки посетители и участники мероприятия могли пообщаться с руководством, техническими работниками и другими представителями завода. На стенде завода была представлена как уже известная продукция ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ», так и новинки номенклатурной линейки завода.
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