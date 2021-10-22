Свои новинки на форуме представили более 80 производителей электротехники, систем безопасности, слаботочных кабельных систем, промышленного оборудования, крепежа, инженерной сантехники.

На протяжении всей выставки посетители и участники мероприятия могли пообщаться с руководством, техническими работниками и другими представителями завода. На стенде завода была представлена как уже известная продукция ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ», так и новинки номенклатурной линейки завода.