АО «Мособлэнерго» за 9 месяцев 2021 года выполнило 9277 технологических присоединений к электрическим сетям компании на общую мощность 236 МВт. Соответственно, ежедневно к сетям предприятия подключалось 34 новых объекта.

Всего с января по сентябрь текущего года департамент технологических присоединений АО «Мособлэнерго» принял и обработал 12159 заявок на общую мощность 441 МВт. Порядка 98,5% от общего количества заявок на подключение к электрическим сетям поступило в компанию онлайн, через «Портал потребителя» - moetp.ru. Срок технологического присоединения для представителей малого и среднего бизнеса составляет 63 дня.

На особом контроле профильного департамента АО «Мособлэнерго» находится подключение социально значимых объектов к электрическим сетям - эти заявки рассматриваются в приоритетном порядке в сокращенные сроки. За 9 месяцев 2021 года компания подала напряжение на 16 социально значимых объектов Подмосковья. Среди них школы в Ивантеевке, Серпухове, Апрелевке, Видном. Также 3 жилых дома в Орехово-Зуевском и Подольском районах, ивантеевский стадион «Труд», клинский дом-интернат для престарелых и инвалидов, пушкинская поликлиника микрорайона Клязьма и проектируемые очистные сооружения д.Терново-1 в Каширском городском округе.