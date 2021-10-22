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22 октября 2021, 10:48
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ
Отрасль: Транспорт Строительство
Источник: ТАСС
Власти Нижегородской области планируют до 2025 года направить на модернизацию городского электрического транспорта (ГЭТ) более 40 млрд рублей, используя в том числе такой финансовый инструмент, как инфраструктурный кредит. Об этом в четверг на заседании комитета по транспорту и дорожному хозяйству заксобрания региона сообщил министр транспорта и автомобильных дорог области Павел Саватеев.
"Важнейшей составляющей транспортной реформы является модернизация городского электрического транспорта. Сейчас трамвайная сеть находится в неудовлетворительном состоянии, на существующих маршрутах работает подвижной состав 1980-х годов с многократным выработанным сроком службы. Из-за неисправности подвижного состава и схода с линий на наземном электротранспорте возникают большие интервалы. Несмотря на локальные улучшения, качественно повысить привлекательность общественного транспорта для населения возможно только при масштабном обновлении подвижного состава и инфраструктуры в комплексе. Объем капитальных затрат, по нашим расчетам, ориентировочно составляет 42,5 млрд рублей", - сказал Саватеев.
По его словам, на модернизацию и развитие инфраструктуры ГЭТ планируют направить около 25 млрд рублей, на приобретение подвижного состава - 17,5 млрд рублей. Также запланирована реконструкция и капремонт 97 км трамвайных путей, строительство новых трамвайных веток в Сормовском и Приокском районах, протяженность которых составляет около 24 км одиночного пути.
"Всего на строительство и реконструкцию линий требуется 14,3 млрд рублей. Планируется также приобретение подвижного состава - 359 единиц, включая 202 единицы трамваев и 157 единиц троллейбусов", - пояснил министр.
Он добавил, что в качестве основного источника финансирования рассматривается федеральный бюджет. "Это инфраструктурные кредиты, облигации и ряд других финансовых механизмов, которые сейчас разработаны на уровне федерации. Сроки, что касается транспортной реформы, первый этап - 2022 год, завершение планируется в 2025 году" - пояснил Саватеев.
По его словам, специалисты рассматривали возможность развития ГЭТ через закупку электробусов, однако этот вариант, по информации министра, менее привлекателен.
"Мы сравнивали все возможные механизмы, начиная от техники, как будет ездить трамвай, как будет ездить электробус и заканчивая тем, где какие федеральные программы есть. Мы сопоставляли экономический эффект, сопоставляли социальный и транспортный положительный эффект. Трамвай - самый оптимальный выбор", - резюмировал Саватеев.
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