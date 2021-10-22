Власти Нижегородской области планируют до 2025 года направить на модернизацию городского электрического транспорта (ГЭТ) более 40 млрд рублей, используя в том числе такой финансовый инструмент, как инфраструктурный кредит. Об этом в четверг на заседании комитета по транспорту и дорожному хозяйству заксобрания региона сообщил министр транспорта и автомобильных дорог области Павел Саватеев.

"Важнейшей составляющей транспортной реформы является модернизация городского электрического транспорта. Сейчас трамвайная сеть находится в неудовлетворительном состоянии, на существующих маршрутах работает подвижной состав 1980-х годов с многократным выработанным сроком службы. Из-за неисправности подвижного состава и схода с линий на наземном электротранспорте возникают большие интервалы. Несмотря на локальные улучшения, качественно повысить привлекательность общественного транспорта для населения возможно только при масштабном обновлении подвижного состава и инфраструктуры в комплексе. Объем капитальных затрат, по нашим расчетам, ориентировочно составляет 42,5 млрд рублей", - сказал Саватеев.

По его словам, на модернизацию и развитие инфраструктуры ГЭТ планируют направить около 25 млрд рублей, на приобретение подвижного состава - 17,5 млрд рублей. Также запланирована реконструкция и капремонт 97 км трамвайных путей, строительство новых трамвайных веток в Сормовском и Приокском районах, протяженность которых составляет около 24 км одиночного пути.

"Всего на строительство и реконструкцию линий требуется 14,3 млрд рублей. Планируется также приобретение подвижного состава - 359 единиц, включая 202 единицы трамваев и 157 единиц троллейбусов", - пояснил министр.

Он добавил, что в качестве основного источника финансирования рассматривается федеральный бюджет. "Это инфраструктурные кредиты, облигации и ряд других финансовых механизмов, которые сейчас разработаны на уровне федерации. Сроки, что касается транспортной реформы, первый этап - 2022 год, завершение планируется в 2025 году" - пояснил Саватеев.

По его словам, специалисты рассматривали возможность развития ГЭТ через закупку электробусов, однако этот вариант, по информации министра, менее привлекателен.