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Скорость движения на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов будет достигать 120 км в час

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на второй этап строительства автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа на участке обхода Нижнекамска и Набережных Челнов в Республике Татарстан. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Концепция строительства участка федеральной автодороги М-7 «Волга», который пройдет в обход Нижнекамска и Набережных Челнов (его длина составит 80,48 км), разработана с учетом перспективного развития скоростного маршрута «Казань - Екатеринбург», а также ограниченности транспортной инфраструктуры, которая сдерживает развитие Камского кластера в Татарстане, где сосредоточены предприятия нефтехимии, нефтепереработки, автомобилестроения и других отраслей.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрен второй этап строительства обхода, включающий строительно-монтажные работы на участке км 26+800 – км 55+300. Работы пройдут на территории Нижнекамского, Заинского и Тукаевского районов Республики Татарстан.

Основной ход четырехполосной автомобильной дороги относится к IБ категории. Протяженность участка - 23,745 км. Расчетная скорость движения составляет 120 км в час.

На участках примыканий в одном уровне и съездов транспортных развязок устроят переходно-скоростные полосы шириной 3,75 м. Кроме того, на проектируемом участке автодороги возведут путепроводы и мосты, устроят водопропускные трубы, установят наружное освещение. Для электроснабжения объектов дорожной инфраструктуры здесь разместят блочные комплектные трансформаторные подстанции. Для защиты примыкающих к автомагистрали населенных пунктов от транспортного шума в них установят акустические экраны. В водоохранных зонах рек и ручьев оборудуют локальные очистные сооружения.

Трасса автомобильной дороги пересекает действующие сети водоснабжения и связи, распределительные газопроводы, кабельные и воздушные линии электропередачи, магистральные продуктопроводы, поэтому в ходе реализации проекта будут частично переустроены инженерные коммуникации.

Финансирование планируется осуществлять с привлечением средств федерального бюджета. Застройщик - Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства. Генеральная проектная организация – АО «Институт «Стройпроект».

Фото: Росавтодор

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Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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