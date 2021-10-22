Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко в рамках рабочей поездки в Мордовию посетил предприятие АО «Оптиковолоконные системы». Это первое и единственное в России серийное производство телекоммуникационного оптического волокна.

Вице-премьер совместно с главой республики Артёмом Здуновым осмотрел производственные мощности завода, где запланирован переход на технологию полного цикла – то есть отказ от зарубежного сырья в пользу отечественного. Это позволит в дальнейшем использовать российские материалы для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет на всей территории страны.

«Доступ к интернету – это одна из 42 стратегических инициатив, утверждённых Правительством. И выход на полный цикл производства оптоволокна – ключевой фронтир для региона. Мы прекрасно знаем важность этого материала в IT-сфере, и сейчас, когда перед нами стоят глобальные задачи по цифровой трансформации, его производство в стране – ключевой этап на пути реализации этих планов», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что, несмотря на проводимую в стране политику импортозамещения, 76% российского рынка оптического волокна все ещё занято иностранными производителями.

«Нам необходимо применять отечественные материалы – это вопрос импортозамещения, о котором нам говорит Президент. Как раз переход на полный цикл производства оптоволокна в Мордовии на 90% закроет потребность рынка», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Артём Здунов поблагодарил вице-премьера за поддержку Мордовии в расширении рынка сбыта республиканского оптического волокна. Благодаря содействию удалось занять более 24% годового оборота страны.