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Правительство одобрило правила поддержки базовых лабораторий для испытаний промышленной продукции

Правительство одобрило правила поддержки базовых лабораторий для испытаний промышленной продукции

22 октября 2021, 11:45
Рубрика: Законотворчество
Метки: ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ЭКСПОРТ
Источник: government.ru

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Работа ведётся в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Российские организации смогут получить субсидии на модернизацию специальных лабораторий для проверки промышленной продукции. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Речь идёт, во-первых, об опорных лабораториях по испытанию сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов, во-вторых, о лабораториях по испытанию продукции лёгкой промышленности. Принятое решение связано с тем, что оборудование во многих из них устарело и не соответствует требованиям как внутреннего, так и внешних рынков.

Субсидию разрешается тратить не только на покупку, доставку и монтаж аппаратуры, но и на выплату зарплат сотрудникам, непосредственно занятым в модернизации лаборатории, разработку технологической документации и подготовку помещений.

Решение о предоставлении поддержки принимается по итогам отбора организаций, подавших в Минпромторг заявки на субсидии. Всего же на эти цели до 2023 года планируется направить 942,7 млн рублей.

Утверждённое Михаилом Мишустиным постановление позволит проводить испытания тракторов и изделий лёгкой промышленности на высоком уровне, что в свою очередь сделает российскую продукцию более конкурентоспособной.

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Источник: government.ru

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