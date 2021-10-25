АО «Транснефть-Верхняя Волга» в текущем году установило более 14,6 тыс. птицезащитных устройств на вдольтрассовых линиях электропередачи в Нижегородской, Ивановской, Ярославской и Владимирской областях. Цель - повышение уровня экологической безопасности энергосетевой инфраструктуры предприятия.

Устройства крепятся в месте соприкосновения провода с опорой ЛЭП, защищают птиц от поражения электрическим током и препятствуют возникновению технологических нарушений в работе энергооборудования. Все элементы изготовлены из полимерных диэлектрических материалов, устойчивых к осадкам, порывам ветра, колебаниям температур и воздействию ультрафиолета, отличаются прочностью и долговечностью. Также в течение года было заменено более 18 км неизолированных проводов воздушных линий электропередачи напряжением 6-10 кВ на самонесущий изолированный провод.

Ежегодный комплекс технических мероприятий реализован в установленные сроки и в полном объеме. В 2020 г. специалисты АО «Транснефть-Верхняя Волга» установили более 22 тыс. птицезащитных устройств в Нижегородской и Рязанской областях, а также в Республике Марий Эл.

В рамках реализации экологической и социальной политики АО «Транснефть-Верхняя Волга» уделяет большое внимание формированию ответственного отношения к природе, а также поддержке экологических программ и проектов в области безопасности окружающей среды. Выполняя мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду и развивая систему экологического менеджмента, предприятие вносит вклад в обеспечение экологической безопасности в регионах своего присутствия.