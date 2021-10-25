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Энергоблок №2 Ростовской АЭС работает на номинальном уровне мощности

24 октября в 20 ч. 53 мин. энергоблок №2 был включен сеть после ремонтных работ на тепло-механическом оборудовании.

Напомним, 21 октября персоналом АЭС было выполнено регламентное отключение турбоагрегата энергоблока №2 от сети из-за дефекта сварного шва на трубопроводе диаметром 18 миллиметров, относящемся к системе контроля уровня и влажности пара в парогенераторе. Сейчас энергоблоки №2, №3, №4 Ростовской АЭС работают в штатном режиме на номинальном уровне мощности. Энергоблок №1 с 18 сентября находится в планово-предупредительном ремонте. Радиационный фон на Ростовской АЭС и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых значений.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

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Источник: АО "Концерн Росэнергоатом"

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