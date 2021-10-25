RusCable Insider #243 - Обучающий курс от ВНИИКП.
RusCable.ru 22 года! Большой репортаж с Кубанькабель и как защитить Универсиаду от фальсификата?
25 октября 2021, 15:30
Рубрика: Компании
Метки: КСК-ГРУПП, ПОЗДРАВЛЕНИЕ, ДЕНЬ КАБЕЛЬЩИКА
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: ООО "КСК-групп"
Компания «КСК-групп» поздравляет всех работников кабельной промышленности с профессиональным праздником!
Желаем Вам неиссякаемой энергии для осуществления планов, творческого вдохновения, процветания и успехов вашему делу!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter