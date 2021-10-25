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Компания "КСК-групп" поздравляет всех работников кабельной промышленности с профессиональным праздником

Компания «КСК-групп» поздравляет всех работников кабельной промышленности с профессиональным праздником!

Желаем Вам неиссякаемой энергии для осуществления планов, творческого вдохновения, процветания и успехов вашему делу!

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Источник: ООО "КСК-групп"

KSKG
6.37

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