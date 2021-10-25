ОАО «ММК-МЕТИЗ» изготовил опытную партию сварочной омеднённой проволоки Св-08ГА диаметром 2,4 мм с рядной намоткой на кассетах К-415. Продукция в объеме 20 тонн отгружена потребителю, который специализируется на производстве труб большого диаметра.

По результатам опытной переработки - подтверждено соответствие требованиям потребителя сварочно-технологических свойств проволоки, сварочная проволока Св-08ГА ОАО «ММК-МЕТИЗ» одобрена к применению у потребителя.

Отметим, что ранее омеднённая проволока Св-08ГА диаметром 2,4 мм не производилась на заводе.