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ММК-МЕТИЗ освоил производство омеднённой проволоки Св-08ГА диаметром 2,4 мм

ММК-МЕТИЗ освоил производство омеднённой проволоки Св-08ГА диаметром 2,4 мм

25 октября 2021, 15:15
Рубрика: Компании
Метки: ММК, ПРОВОЛОКА, МЕТИЗЫ
Отрасль: Металлургия 
Источник: ОАО "ММК-МЕТИЗ"

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ОАО «ММК-МЕТИЗ» изготовил опытную партию сварочной омеднённой проволоки Св-08ГА диаметром 2,4 мм с рядной намоткой на кассетах К-415. Продукция в объеме 20 тонн отгружена потребителю, который специализируется на производстве труб большого диаметра.

По результатам опытной переработки - подтверждено соответствие требованиям потребителя сварочно-технологических свойств проволоки, сварочная проволока Св-08ГА ОАО «ММК-МЕТИЗ» одобрена к применению у потребителя.

Отметим, что ранее омеднённая проволока Св-08ГА диаметром 2,4 мм не производилась на заводе.

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Источник: ОАО "ММК-МЕТИЗ"

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