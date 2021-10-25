Исходя из высоких требований своих заказчиков к продукции и появлением новых современных технологий, ООО ПО «СмоленскЭлектроКабель», в сжатые сроки, приобрел и запустил в работу новую линию по наложению изоляции и оболочки.

На новом оборудовании применяется технология «со-экструзии» - процесс наложения двух или более расплавленных полимеров в многослойную структуру, а также предварительная сушка материалов, дозаторы материалов и прочие важные «мелочи», которые бесспорно придают уникальные характеристики и улучшают свойства кабеля. Линия может перерабатывать широкий спектр материалов от сшитого полиэтилена (XLPE) и поливинилхлорида (PVC) до безгалогенных композиций (HF).

В процессе выбора нового оборудования не было забыто об удобстве работы с ним: выносные пульты для операторов, вытяжные устройства и дополнительное освещение. При установке новой линии использовались, модульное-напольное покрытие ПВХ VOLTA®, оно обладает рядом преимуществ: износостойкость, экологичность, быстрота монтажа, а с помощью разнообразия цветов, была нанесена сигнальная разметка.

На этом процесс технического перевооружения предприятия не завершен. В пути находяся две новые линии скрутки с устройством наложения защитных лент и экранов.